Vill du byta spår och jobba med försäljning inom industrin?
Framtiden i Sverige AB / Säljarjobb / Arboga Visa alla säljarjobb i Arboga
2025-10-29
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Arboga
, Kungsör
, Köping
, Eskilstuna
, Örebro
eller i hela Sverige
Vill du byta spår och jobba med försäljning inom industrin?
Jobbar du idag eller har jobbat inom industrin- kanske som maskinoperatör eller produktionstekniker - och känner att det är dags att göra något nytt? Nu har du chansen att använda din tekniska kompetens i en ny riktning! CARL BECHEM SCANDINAVIA söker dig som vill ta steget från verkstadsgolvet till en roll där du bygger nya relationer, löser kundproblem och jobbar med teknisk försäljning mot industrin.
Vem söker vi?
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av försäljning - det viktigaste är att du har förståelse för industrins behov och drivs av att skapa lösningar för kunden. Du kommer få en gedigen introduktion, samarbete med erfarna kollegor och stöd i din utveckling som teknisk säljare.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från industrin, gärna inom skärande bearbetning, tillverkning eller verkstadsindustri
• Är nyfiken på att utvecklas inom försäljning och bygga långsiktiga kundrelationer
• Är självgående, serviceinriktad och gillar att hitta lösningar
• Har B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av försäljning
Din nya vardag:
• Som teknisk säljare kommer du att:
• Ha kontakt med både nya och befintliga kunder inom industrin.
• Boka och genomföra kundbesök, säljmöten, arbeta med prospektering.
• Arbeta med teknisk rådgivning och problemlösning.
• Arbeta från hemmakontoret och förväntas bo i eller nära Västerås, Eskilstuna, Köping eller Arboga.
• Få stöd av ett erfaret team och en mentor i början av din resa
Om CARL BECHEM SCANDINAVIA
CARL BECHEM SCANDINAVIA är en del av det globala BECHEM-koncernen och är verksamma inom smörjmedel. Företaget erbjuder ett brett utbud av lösningar för tillverkningsindustrin. Huvudkontoret är i Växjö.
Som anställd hos CARL BECHEM SCANDINAVIA får du personlig utveckling och attraktiva förmåner. För att få reda på mer, sök tjänsten idag!
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du bli direkt anställd hos kundföretaget.
Rekryteringsprocessen
1. Intervju med Framtiden.
2. Slutintervju på plats med CARL BECHEM SCANDINAVIA. Publiceringsdatum2025-10-29Anställningsvillkor
Start: enligt överenskommelse
Ort: Västerås, Eskilstuna, Köping, Arboga med omnejd
Omfattning: Heltid
Vi arbetar löpande med urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51378_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Denitsa Zheleva denitsa.zheleva@framtiden.com Jobbnummer
9579262