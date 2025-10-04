Vill du byta köket mot rekrytering? Bli rekryterare hos kock.in
Kock. In AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-10-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kock. In AB i Stockholm
Har du jobbat som kock eller i kök och är redo för nästa steg i karriären?
Nu söker vi dig som vill använda din branscherfarenhet på ett nytt sätt - som rekryterare hos oss på kock.in.
Vi är ett av Sveriges främsta bemanningsbolag som levererar kockar, servis och personal till restauranger, hotell, arenor och event över hela Sverige. För att lyckas i rollen som rekryterare behöver du förstå vardagen i köket och kunna prata samma språk som våra kandidater och kunder.
Vi tror att du:
Har arbetat som kock eller haft annan erfarenhet från restaurangkök.
Känner till utmaningarna i branschen och vet vad som krävs för att hitta rätt person till rätt plats.
Är social, gillar att prata i telefon och har lätt för att bygga relationer.
Vill utvecklas inom rekrytering, planering och schemaläggning.
Uttrycker dig väl i tal och skrift
Flytande i svenska och god engelska
Din roll hos oss:
Som rekryterare blir du länken mellan våra kunder och kandidater. Du intervjuar, matchar, schemalägger och ser till att våra kockar och servis får rätt uppdrag. Du blir också en viktig kontaktperson för våra kunder - från restauranger och hotell till stora event.
Vi erbjuder:
En roll där du får använda din kökskunskap på ett helt nytt sätt.
Stöd och utbildning inom rekrytering och schemaläggning
Ett team som brinner för kvalitet och service.
Möjligheten att växa med ett snabbväxande bolag i hjärtat av restaurangbranschen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
pierre@kockin.se
E-post: pierre@kockin.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kock. In AB
(org.nr 556760-2098) Arbetsplats
Kock.In Jobbnummer
9540739