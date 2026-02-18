Vill du bygga starka relationer? Bli Auktionsmäklare hos Blinto i Kiruna!
Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB / Bankjobb / Kiruna Visa alla bankjobb i Kiruna
2026-02-18
Vill du kombinera entreprenörsanda med spännande affärer - och samtidigt göra skillnad för både kunder och miljö? Som Auktionsmäklare för Blinto är du motorn i våra affärer. Du skapar långsiktiga relationer och driver försäljningen med företag i ditt distrikt - från små entreprenörer till stora aktörer. Här har du din chans att växa - Sök som Auktionsmäklare hos oss på Blinto i Kiruna!
Om rollen som Auktionsmäklare:
Du är ute där det händer - träffar kunder dagligen genom både bokade och spontana besök, skapar nya affärer och stärker relationer. Här finns inga gränser för variation eller utveckling: varje dag är unik, varje kundmöte en chans att göra skillnad - och varje avslutad affär ger både resultat och stolthet. Det bästa av allt? Du har friheten att forma din egen arbetsdag och ta ansvar för dina framgångar.
Du ansvarar för att:
Aktivt etablera och utveckla samarbeten med företag inom exempelvis entreprenad, transport, lantbruk och industri.
Genomföra dagliga kundbesök - både inbokade och spontana - inom ditt distrikt Kiruna med omnejd.
Sälja in Blintos tjänst och skapa långsiktiga affärsrelationer.
Dokumentera objekt genom text, foto och film via vår användarvänliga app.
Följa kunden genom hela auktionsprocessen - från första kontakt till genomförd affär.
Förhandla mellan säljare och budgivare när så behövs.
Vi söker dig som:
Erfarenhet av försäljning och en naturlig känsla för affärer.
Vana av att aktivt bearbeta kunder - via telefon, spontana besök och/eller genom ditt eget nätverk.
B-körkort (krav)
Mycket goda kunskaper i svenska samt god engelska i tal och skrift.
Ett kontaktnät inom tunga fordon, åkeri eller entreprenad (meriterande).
Som person är du:
Har ett starkt eget driv och motiveras av att skapa resultat.
Självgående och strukturerad - du planerar din tid smart och tar ansvar för dina insatser.
Noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt.
Förtroendeingivande, kommunikativ och skicklig på att bygga långsiktiga relationer.
Nyfiken och lösningsorienterad.
Trygg i att arbeta i digitala system och ser teknik som ett självklart verktyg i din vardag.
Vi erbjuder dig:
Konkurrenskraftig lönemodell med fast grundlön + provision utan tak.
Tjänstebil, mobil, iPad och all utrustning du behöver för att lyckas i din roll.
Friheten att utgå från hemmet.
Ett modernt och expansivt bolag med stark framtidstro.
Ett engagerat och positivt team som stöttar varandra.
Varför Blinto?
Blinto växer - och vi letar efter dig som vill växa med oss i Kiruna med omnejd. Hos oss får du inte bara ett jobb. Du får frihet under ansvar, spännande kundmöten, högt tempo och möjligheten att påverka din egen framgång. Som Auktionsmäklare hos oss på Blinto är du ansiktet utåt mot företag i regionen - och en nyckelspelare i att hjälpa dem omvandla outnyttjad utrustning till lönsamma affärer genom smarta nätauktioner. Du bygger relationer, gör affärer, är ute på fältet, tar egna initiativ - och följer affären hela vägen i mål. Samtidigt bidrar du till något större: ökat återbruk, bättre resursanvändning och en mer hållbar marknad. Hos Blinto får du möjligheten att kombinera entreprenörsanda med tryggheten i ett etablerat och framgångsrikt bolag.
Ansökningsförfarande
Blinto samarbetar med Norra Resurs i denna rekryteringsprocess, tjänsten som Auktionsmäklare är en direktrekrytering, vilket innebär att du anställs direkt hos Blinto i Kiruna med sex månaders inledande provanställning. Urvalet sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare Maria Berggren på maria.berggren@norraresurs.se
eller på 070-336 67 30.
Varmt välkommen med din ansökan - bli en del av Blintos fortsatta tillväxtresa i Kiruna!
Om Blinto AB
Blinto.se är en av marknadens största plattformar för nätauktioner av professionella produkter, med 100 000-tals användare över hela Europa. Som förmedlare erbjuder vi köpare och säljare ett snabbt och enkelt sätt att göra hållbara affärer. Vi finns representerade över hela Sverige genom lokala mäklare samt med attraktiva kontorslokaler på flera orter. Med en omsättning på drygt 1 miljard i bruttoomsättning per år är Blinto är en av de största nätauktionsaktörerna på den Svenska marknaden och samarbetar med tusentals företag över hela landet.
Norra Resurs är en aktör inom rekrytering och bemanning i Norrland. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs din pålitliga partner för rekryterings- och bemanningslösningar i Norrland.
