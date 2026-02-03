Vill du bygga starka kundrelationer? Bli Utesäljare hos Traktorcity!
Professionals Nord Luleå AB / Säljarjobb / Piteå Visa alla säljarjobb i Piteå
2026-02-03
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Luleå AB i Piteå
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Professionals Nord söker för Traktorcitys räkning en engagerad och driven maskinsäljare som vill vara med och utveckla verksamheten i Piteå. Traktorcity är en väletablerad aktör inom maskinförsäljning och service med stark lokal förankring och ett familjärt team.
Här får du en fri och social roll där du själv styr över din vardag. Som maskinsäljare på Traktorcity planerar du dina dagar på egen hand och har stor möjlighet att påverka både din arbetsmetod och dina resultat. Du arbetar nära såväl nya som befintliga kunder och bygger långsiktiga relationer genom personliga möten, visningar och rådgivning.Tjänsten passar dig som trivs med omväxling, har ett affärsdriv och gillar att vara ute på fältet. Här blir du en del av ett engagerat team med korta beslutsvägar, god gemenskap och stora möjligheter till utveckling. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Traktorcity Piteås räkning en utesäljare/maskinsäljare. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Traktorcity.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Traktorcitys önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till lisa.backstrom@pn.se
Du erbjuds
Ett familjärt och prestigelöst team med stark sammanhållning
En varierande och utvecklande roll med fokus på kundrelationer och försäljning
Möjlighet att jobba med välkända varumärken inom skogsmaskiner och entreprenadPubliceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Som säljare hos Traktorcity i Piteå ansvarar du för att bearbeta både nya och befintliga kunder, främst företag och skogsentreprenörer. Du tar fram offerter, hanterar finansieringar och besiktar inbyten. Du följer även med vid driftsättning av nya maskiner för att säkerställa att allt fungerar som det ska tillsammans med leverantören.Resor ingår i tjänsten och sker främst i området från Skellefteå och norrut, samt vid behov mot Örnsköldsvik.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet och intresse för skogsmaskiner och entreprenad, gärna med branschbakgrund
Är driven, resultatfokuserad och duktig på att bygga långsiktiga kundrelationer
Trivs med att arbeta självständigt men också i team
Är flexibel och serviceinriktad
För tjänsten krävs B-körkort eftersom resor ingår i arbetet, samt att du behärskar svenska flytande i både tal och skrift.
Ingen formell utbildning krävs, men erfarenhet från branschen är meriterande.
START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: HeltidSTAD: Piteå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: lisa.backstrom@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta lisa.backstrom@pn.se
#utesäljare #maskinsäljare #traktorcity Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Traktor-City i Norrland AB Kontakt
Lisa Bäckström lisa.backstrom@pn.se Jobbnummer
9720072