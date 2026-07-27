Vill du bygga frontend för tjänster som används av tiotusentals kunder?
Oderland Webbhotell AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-27
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Vill du bygga frontend för tjänster som används av tiotusentals kunder varje dag?
Är du en senior frontendutvecklare med goda kunskaper i React och Next.js, och vill arbeta med både gränssnitt, struktur och tekniska vägval? Då kanske du är vår nya seniora frontendutvecklare hos Oderland!
Du kommer att ingå i vår Utvecklingsavdelning som idag består av 6 personer inom frontend- och backendutveckling. Tillsammans arbetar ni med ny- och vidareutveckling av våra tjänster och system. Det kan handla om allt från kundnära gränssnitt och interna verktyg till integrationer som knyter ihop våra tjänster och system.
Rollen passar dig som vill ta ett stort tekniskt ansvar inom frontend och bidra till tydliga, hållbara och användbara lösningar. Hos oss får du vara med och påverka hur vi bygger våra gränssnitt, hur vi strukturerar våra system och hur vi gör tekniska tjänster enklare att använda.
Du blir en del av ett team där vi hjälps åt, resonerar kring lösningar tillsammans och värdesätter både teknisk kvalitet och kundnytta. Vi söker dig som vill bidra med senior erfarenhet, men också fortsätta utvecklas tillsammans med kollegor.
För att lyckas och trivas i den här rollen ser vi att du har
minst 5 års erfarenhet av frontendutveckling
mycket goda kunskaper i HTML, CSS, JavaScript och React
erfarenhet av arbete med Next.js
erfarenhet av att utveckla frontend i både nya och befintliga system
erfarenhet av att göra tekniska vägval och skapa tydlig frontendstruktur i system med flera beståndsdelar
vana att använda Linux som utvecklingsmiljö
goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Det är meriterande, men inget krav, om du även har erfarenhet av
Du behöver inte kunna allt i listan nedan – det viktigaste är att du har en stabil grund inom frontend och vill fortsätta utvecklas tillsammans med oss.
högskoleutbildning inom ett IT-relaterat område, exempelvis datateknik, informationsteknik eller systemvetenskap, eller motsvarande erfarenhet
erfarenhet av Redux eller annan state management-lösning
tekniskt ansvar inom frontend samt mentorskap, handledning eller upplärning av andra utvecklare
erfarenhet av Docker
erfarenhet av GitLab och CI/CD-processer
erfarenhet av backend- och/eller fullstackutveckling
förståelse för webbhosting, domäner, DNS och relaterad infrastruktur
Vi söker dig som
är självgående och initiativrik, samt trivs med att resonera kring lösningar tillsammans med andra
har god problemlösningsförmåga och kan göra väl avvägda tekniska val där kundnytta, helhet och långsiktig hållbarhet vägs mot rimlig komplexitet
är noggrann och kvalitetsmedveten, med förmåga att hitta lösningar som både är hållbara och fungerar i praktiken
är nyfiken och prestigelös, delar kunskap generöst och bidrar till att teamet utvecklas tillsammans
Det här är Oderland
Oderland är ett av de ledande webbhotellen i Sverige. Vi erbjuder serverlösningar i olika former, från webbhotell till managed samt skräddarsydda lösningar för enterprise-kunder.
Vi har funnits sedan 1998 och är idag ett av Sveriges mest rekommenderade webbhotell. Vi har ett starkt fokus på fri och öppen källkod och på hög informationssäkerhet.
Vi sitter i fina lokaler i centrala Göteborg, med gångavstånd till Centralstationen. På kontoret hittar du bland annat en välfylld kyl med dryck, frukost och frukt, samt sällskapsspel och en miljö där det är lätt att trivas. Andra förmåner är tjänstepension, föräldrapenningstillägg, extra sjukvårdsförsäkring, generöst friskvårdsbidrag och hälsoundersökning – vi vill helt enkelt att alla ska må bra.
Oderland är en lyhörd och familjär organisation med mycket dialog. Vi värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla kan blomstra.Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Inleds med en provanställning på 6 månader.
Omfattning: Heltid.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Månadslön. Individuell lönesättning.
Placering: Kungsgatan 56, Göteborg.
Sista dag att ansöka är 2026-09-13.
Intervjuer är planerade att hållas i v. 38–39.
Vi tar emot ansökningar via formuläret nedan. Urval och återkoppling sker efter semesterperioden.
Observera att vi inför anställning gör en kontroll mot belastningsregistret, då tjänsten är av samhällskritisk karaktär.Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev via länken till formuläret nedan:https://oderland.careers.haileyhr.app/sv-SE/job/04f5efb4-0fa3-4c71-b439-ae8942c17c5c/db1748d3-da73-4f76-86a3-4178074793e6/07bf801c-9320-4bf7-8435-be86ee99b58a
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oderland Webbhotell AB
(org.nr 556680-8746)
Kungsgatan 56 (visa karta
)
411 08 GÖTEBORG Arbetsplats
Oderland Webbhotell AB Kontakt
Utvecklingsansvarig
Nicole Nordström nicole.nordstrom@oderland.se Jobbnummer
10013348