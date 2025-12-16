Vill du bygga framtiden? Bli arbetsledare hos oss
2025-12-16
Hej!
Vad kul att du är nyfiken på att arbeta hos oss! Vi satsar i Älvsbyn och utvecklar CWNs verksamhet och därför söker vi arbetsledare som vill vara med på resan och lägga grunden för en hållbar infrastruktur i Älvsbyn och norra Sverige.
Häng på - så ska vi på tre minuters läsning försöka ge en rättvisande bild vad en arbetsledare gör hos oss.
Vad gör man som arbetsledare på CWN?
Som arbetsledare jobbar du nära projektets platschef med att säkerställa att kontrakt och avtal efterlevs gentemot kund. Du ansvarar för arbetsfördelning, planering och kontroll inom ditt ansvarsområde, vilket innebär samordning av resurser och uppföljning av projektets framskridande. Som arbetsledare rapporterar du till platschef, där dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Att planera, leda och fördela arbetsuppgifter mot projektets mål.
• Delta i den dagliga produktionsstyrningen på arbetsplatsen gällande tid, kvalitet, arbetsmiljö och kostnad.
• Säkerställa att tilldelade arbetsmiljöuppgifter efterlevs och att arbetet utförs enligt gällande bestämmelser.
• Samordna resurser på tilldelade projekt tillsammans med platschef.
• Daglig dokumentation av avvikelser och frågor.
• Delta vid besiktningar och möten tillsammans med platschef.
• Delta vid upprättande och genomförande av arbetsberedning.
Självklart är det ett lagarbete - alla i projektet jobbar mot samma mål; att utföra projektet på bästa sätt.
Vad behöver jag ha för kvalifikationer för att vara aktuell?
• Grundläggande datakunskaper
• Utbildning på gymnasienivå eller annan utbildning som bedöms likvärdig
• B-körkort
• Arbetslivserfarenhet från liknande roll, bygg- och/eller anläggningsbranschen är meriterande
• Erfarenhet inom fiber/kabelförläggning/inmätning är meriterande
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Civil Works Nordic AB erbjuder tjänster inom mark- och anläggningsprojekt samt infrastruktur, exempelvis nyinvestering väg, brobyggnationer, dammprojekt samt vindkraft. På CWN har vi medarbetaren i centrum. Det innebär att vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för alla som arbetar hos oss. Vi vill bygga ett inkluderande företag som präglas av goda utvecklingsmöjligheter, mångfald, jämställdhet, ett gott ledarskap och en säker arbetsmiljö - för att på så sätt kunna erbjuda branschens bästa arbetsplats.
Annat bra att veta
Arbetsort: Älvsbyn. I rollen förekommer resor med övernattning, vilket kan omfatta hela eller delar av en arbetsvecka.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kommer att tillämpas.
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredagÖvrig information
I BDX kocernern sätter vi alltid säkerheten först. I våra rekryteringar innebär det att vi genomför bakgrundskontroller som en del av företagetsriskhantering för att säkerställa att vi anställer rätt person på rätt plats. Bakgrundskontrollen är ett sätt att validera kandidatens uppgift och bakgrund för den sökta tjänsten.
Välkommen med din ansökan senast den 2026-01-18. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Om du har några frågor redan nu kring tjänsten/rekryteringsprocessen kontakta Kenneth Eriksson Produktionschef, på kenneth.eriksson@cwn.se
.
Under jul- och nyårshelgerna kan det ta lite längre tid innan vi återkommer, men vi gör vårt bästa för att svara så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
