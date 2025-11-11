Vill du bygga flygplan? Nu söker vi sammanbyggnadsmontörer
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Din roll kommer att vara sammanbyggnadsmontör vilket innebär att du tillsammans med andra i ditt team monterar, nitar och tillverkar delar av Airbus eller Boeing. Teamet ansvarar för tillverkning, leveranser och kvalitet. Anställningen startar med en utbildning på 6 veckor på Saabs egna utbildningsverksamhet för att ge dig rätt förutsättningar för att lyckas i rollen. Tjänstens arbetstid är både skift och dagtid, beroende på vart man hamnar.
Personliga egenskaper som vi lägger stor vikt vid är noggrannhet, hög arbetsmoral, tempo, laganda och en bra inställning. Som person ser vi att du är en flexibel och ansvarsfull person som är pålitlig och håller vad du lovar. Tidigare erfarenheter av montering är inget krav, dock kräver arbetet att du har anlag för att jobba praktiskt med händerna. Detta är ett arbete som passar dig som kanske vill prova en helt ny inriktning i ditt yrkesliv.
För att trivas i rollen och leva upp till förväntningarna ser vi att du:
*
Har ett sinne för kvalitet och ett öga för detaljer
*
Är en lagspelare som trivs med att jobba i team och är lätt att samarbeta med
*
Har fysiken och hälsan som krävs för ett jobb där du står upp under ett helt arbetspass och lyfter, skruvar och monterar
Olika typer av erfarenheter kan vara relevanta för denna tjänst, men du ska ha avslutat din gymnasieutbildning med godkända betyg. Det krävs även att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
