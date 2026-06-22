Vill du bygga en karriär inom försäljning och samtidigt ha kul på jobbet?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Hällefors Visa alla säljarjobb i Hällefors
2026-06-22
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Exaltera Marketing söker nu fler drivna och engagerade säljare med utgångspunkt i Hällefors. Vi erbjuder en möjlighet för dig som vill utvecklas, träffa nya människor och arbeta i en miljö där prestation och gemenskap går hand i hand.
Hos oss får du representera några av Sveriges största företag inom energi- och teknikbranschen och vara med och skapa värde för kunder genom smarta och hållbara lösningar.
Om rollen
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du ute på event, marknader, festivaler och andra mötesplatser där människor samlas. Du hjälper kunder att hitta bättre alternativ inom energi och teknik samtidigt som du utvecklar din förmåga att kommunicera, bygga relationer och skapa resultat.
Du utgår från Hällefors och arbetar tillsammans med ett team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Vi erbjuder dig
Garantilön samt provision på varje genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön omkring 35 000 kronor
Heltidsanställning med arbetstider 09.00–18.00, måndag–fredag
Professionell introduktion och säljutbildning
Kontinuerlig coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa inom företaget och ta nästa steg i karriären
En arbetsplats med stark lagkänsla och positiv energi
Vi gillar att uppmärksamma framgångar
Bra prestationer ska belönas. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du kan vinna:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Vi tror på att skapa en arbetsplats där det är lika viktigt att trivas som att lyckas.
Vem passar för rollen?
Vi söker dig som:
Är social och tycker om att möta människor
Har en positiv inställning och ett starkt driv
Gillar att arbeta mot mål och utvecklas
Tar ansvar för dina resultat
Trivs både självständigt och i team
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Det viktigaste för oss är din inställning, ambition och vilja att lära dig.
Skicka in din ansökan
Är du redo att ta nästa steg och bli en del av ett växande företag där du får möjlighet att utvecklas, påverka din inkomst och arbeta tillsammans med engagerade kollegor?
Välkommen med din ansökan till Exaltera Marketing – med utgångspunkt i Hällefors. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: hallefors@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
712 32 HÄLLEFORS Jobbnummer
9973821