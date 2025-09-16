Vill du bli våran nya kollega på matstrupslabb
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2025-09-16
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Vill du bli vår nya kollega!
Vårt erbjudande
För livet framåt.
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
På kirurgmottagningen i Norrköping möter vi patienter som utreds för cancer i tjocktarmen eller övre delen av buken. Vi tar bort hudförändringar, utför rektala undersökningar, utreder patienter med bukbesvär, problem i sköldkörteln samt utreder patienter med obesitas. Matstrupslab är en fristående enhet på kirurgmottagningen.
På kirurgmottagningen arbetar sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, undersköterskor, stomiterapeuter, dietister och kuratorer
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
På matstrupslab (ML) utreds och behandlas patienter med besvär och förändringar i matstrupen. Det är vår högspecialiserade enhet och vi tar emot patienter från hela Östergötland och Sydöstra sjukvårdsregionen.
Som sjuksköterska på ML kommer du tillsammans med kollegor ansvara för att hantera remisser, boka och planera läkarmottagningar och sjuksköterskemottagningar. Du kommer att bedriva patientrådgivning både på ML och kirurgmottagningen.
Du kommer att efter introduktion utföra manometri och pH undersökningar på patienter. Efter en tid kommer du även att få lära dig granska och skriva svar på de undersökningar du utför. Du kommer även assistera läkare i samband med gastroskopier och undersökningar både här på kirurgmottagningen/ML och ibland på operation. Du kommer få delegering på att iordningställa och administrera patientstyrd sedering.
Efter introduktion i rollen som sjuksköterska på ML kommer du även få en genomgång av övrig verksamhet på kirurgmottagningen.
Arbetsgrupp
Välkommen till en engagerad grupp bestående av ytterligare två sjuksköterskor och tre läkare som är ansvariga för enheten. Vi sätter stort värde på den unika teamkänsla vi byggt upp. Vi kommer tillsammans att arbeta för att erbjuda en personcentrerad och säker vård till patienter med besvär från matstrupen.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska, du behöver ha erfarenhet av att ha arbetat som sjuksköterska. Är du utbildad specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård eller har erfarenhet från gastroskopiverksamhet är det meriterande.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga.
Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval och även intervjuer kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1330". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Kirurgiska kliniken ViN Kontakt
Vårdenhetchef Sarah Norbäck Carlberg sarah.norback.carlberg@regionostergotland.se 010-1043184 Jobbnummer
9509968