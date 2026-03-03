Vill Du Bli Vår Sommarhjälte? Jobb Inom Grönyte- Eller Fordonsvård
2026-03-03
Vill du ha ett aktivt och varierande sommarjobb hos en av Jönköpings bästa arbetsgivare? Vi söker nu ett antal sommarjobbare för arbete inom grönområde- eller fordonsvård! Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Grönytevård - skötsel av grönytor, gräsklippning, trimning och annat underhåll. Fordonsvård - rengöring, polering och allmän skötsel av fordon.
Vi söker dig som:
Har B-körkort (krav för samtliga tjänster). Är ansvarstagande, noggrann och trivs med fysiskt arbete. Kan arbeta självständigt och i team.
Vill bli vår sommarhjälte.
Praktisk information:
Period:
3 personer som arbetar hela perioden (25 - 32)
3 personer som arbetar 4 veckor (25 - 28)
3 personer som arbetar 4 veckor (29 - 32)
Plats: Jönköping Arbetstid: Heltid med arbetstiden 7-16 (fredag till 15)
Låter det intressant? Svara på frågorna och skriv ett personligt brev där du berättar varför du vill jobba hos oss och varför vi ska välja dig Skicka din ansökan senast 13 mars.
Vi ser fram emot din ansökan!
Kontakta gärna enhetschef Mikael mikael.jonsson@jonkopingenergi.se
för mer information.
För fackliga frågor Jesper Käki, Vision, på tel. 036-19 18 45 eller Majd Kamal, Sveriges Ingenjörer, på tel. 036-10 32 37.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet kommer du behöva genomgå en säkerhetsprövning före anställning.
