Vill du bli vår nya lärare i fritidshem på Odelsbergsskolan?
2025-10-16
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Odelsbergsskolan ligger mitt i Strömstad - med skogen, havet och staden runt hörnet. Här går cirka 320 elever i årskurs F-6, och till skolan hör två fritidsavdelningar: en för elever i förskoleklass till årskurs 1 och en för de äldre eleverna. Vår verksamhet utgår från läroplanen och formas efter elevernas mognad, intressen och behov. Vi arbetar aktivt för att fritidshemmet ska vara en naturlig och viktig del av skoldagen.
Hos oss arbetar runt 35 pedagoger som trivs med att samarbeta och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över vår skola - och ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt lag.Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
I din roll som lärare i fritidshem ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån den pedagogiska planering du tar fram med stöd av läroplanen. Du bidrar till att eleverna får en meningsfull, rolig och lärorik fritidstid.
Som lärare i fritidshem hos oss får du:
* Arbeta för att motivera och inspirera eleverna till lärande och stöttar dem i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling.
* Arbeta tätt ihop med både fritidskollegor och klasslärare för att skapa en helhet genom hela dagen.
* Delta i kommunens fritidsnätverk där du får inspiration, kollegialt stöd och chans att utvecklas vidare.
I tjänster på 100 % ingår även visst stöd i klass under skoldagen vilket ger en fin variation och helhet i uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att möta och arbeta med barn i behov av stöd.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som:
* Är en trygg och tydlig ledare som möter elevernas behov med värme och struktur.
* Har lätt för att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor.
* Har förmåga att anpassa ditt bemötande utifrån varje elevs individuella förutsättningar och behov.
* Är flexibel, lösningsorienterad och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
* Planerar och organiserar ditt arbete på ett strukturerat och effektivt sätt.
* Behärskar svenska språket väl, både muntligt och skriftligt.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till ett fritidshem där barnen får växa, utmanas och känna glädje i sitt lärande. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Ersättning
