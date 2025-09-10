Vill du bli vår nästa stödassistent på Daglig verksamhet
Ale kommun / Vårdarjobb / Ale Visa alla vårdarjobb i Ale
2025-09-10
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ale kommun i Ale
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Vi söker nu två stödassistenter.
Som stödassistent kommer du att arbeta brukarnära och skall tillsammans med dina kollegor verkställa insatsen Daglig verksamhet enligt LSS och SoL, du behöver därför vara väl förtrogen med lagstiftning. I våra verksamheter arbetar du med motivationsarbete utifrån metoden lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt så att varje individ skall få en begriplig, hanterbar och meningsfull dag. Arbetet kräver att man har förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för sina arbetsuppgifter likaså att kunna arbeta i grupp.Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Daglig verksamhets deltagare har olika funktionsvariationer så du behöver ha kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande, erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektra. Huvuduppdraget är att göra vardagen meningsfull, begriplig och hanterbar för våra deltagare och se till att de får en meningsfull sysselsättning. I uppdraget ingår att ge deltagarna stöd i utformande av mål utifrån genomförandeplanen som ett led i att skapa en meningsfull sysselsättning och öka deltagarnas självständighet. Du behöver känna dig trygg i social dokumentation och ha erfarenhet av arbetet kring genomförandeplaner.
Vi söker dig som är trygg och stabil i din yrkesroll och har erfarenhet av målgruppen.
I rollen är det viktigt att du tar ansvar för dina uppgifter, planerar, organiserar och kan prioritera ditt arbete. Förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift krävs, då dokumentation ingår i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en positiv människosyn och god värdegrund. Du ska ha förmåga att skapa goda relationer och att leva dig in i en annan persons situation, önskemål och behov för att kunna arbeta utifrån brukarperspektiv och sätta individens behov i centrum. Att ha ett fint bemötande mot kollegor och brukare är en självklarhet för dig.
Meriterande för tjänsten är kunskap i dokumentation programmet Treserva. Då utåtagerande beteende förekommer i verksamheten är det önskvärt om du har kunskap om lågaffektivt bemötande och arbetslivserfarenhet inom autismspektrat. Vi tar stor hänsyn till personliga egenskaper och söker dig som är strukturerad, flexibel och ansvarsfull. Du har ett prestigelöst förhållningssätt, god samarbetsförmåga och vilja att kontinuerligt utvecklas i din yrkesroll.
Du skall ha omvårdnadsprogrammet alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Krav på B-körkort.
Låter detta spännande? Är du den vi söker till vårt team? Då är du varmt välkommen med din ansökan till oss!Övrig information
Intervjuer kommer bokas in löpande under rekryteringsprocessen. Tillträde enligt överenskommelse.
Vid ett eventuellt erbjudande om anställning ska du kunna uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/407". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Cihan Akdogan +46303703480 Jobbnummer
9501108