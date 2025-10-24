Vill du bli vår nästa stödassistent på Daglig verksamhet
2025-10-24
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Vi söker nu tre engagerade stödassistenter till vår dagliga verksamhet inom LSS.
Som stödassistent arbetar du nära deltagarna och, tillsammans med kollegor, verkställer insatsen Daglig verksamhet enligt LSS och SoL. Du behöver därför ha god kännedom om lagstiftningen.
Hos oss arbetar vi med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik, alltid med fokus på delaktighet, trygghet och respekt.
Utifrån ett salutogent förhållningssätt strävar vi efter att varje individ ska få en begriplig, hanterbar och meningsfull vardag. Arbetet kräver både självständighet, ansvarstagande och förmåga till gott samarbete i grupp.Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent ger du stöd till deltagare med olika funktionsvariationer. Du har erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrat och av att tillämpa ett lågaffektivt bemötande.
Ditt huvuduppdrag är att skapa meningsfulla, strukturerade och trygga dagar för deltagarna genom att stötta dem i att nå sina individuella mål utifrån genomförandeplanen.
Du bidrar till att stärka deltagarnas självständighet, delaktighet och livskvalitet genom att arbeta pedagogiskt och lösningsfokuserat.
Arbetet omfattar även social dokumentation och uppföljning av genomförandeplaner - därför är det viktigt att du känner dig trygg i det arbetet.
Vi söker dig som är stabil och trygg i din yrkesroll, har erfarenhet av målgruppen och trivs i ett arbete där varje dag gör skillnad.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en positiv människosyn, god värdegrund och förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du har lätt för att samarbeta, kommunicera och förstå individens behov, önskemål och perspektiv.
Du är strukturerad, flexibel och ansvarstagande, med ett prestigelöst förhållningssätt och vilja att utvecklas i din yrkesroll.
Förmåga att uttrycka dig väl i svenska språket, både muntligt och skriftligt, är nödvändig eftersom dokumentation är en viktig del av arbetet.Kvalifikationer
Gymnasial utbildning inom omvårdnadsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
B-körkort
Meriterande:
Kunskap om lågaffektivt bemötande
Erfarenhet av arbete med personer inom autismspektrat
Vana av social dokumentation, gärna i systemet TreservaÖvrig information
Intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen, och tillträde sker enligt överenskommelse.
Vid erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister kunna uppvisas.
Läs mer och beställ utdrag på.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
