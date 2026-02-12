Vill du bli vår kollega på vår fina gruppbostad i Gävle?
Gemensamma Krafter Sverige AB / Vårdarjobb / Gävle
2026-02-12
Tillsammans för ett bra liv
Vill du göra skillnad och med gemensamma krafter skapa förutsättningar för "Ett bra liv"?
Då är du varmt välkommen till oss!
Tillsammans utvecklar vi framtidens omsorg inom LSS genom att:
• Vi ser människan
• Vi tar ett personligt ansvar
• Vi växer tillsammans
• Vi har roligt
Vårt fina gruppboende som har sex platser finns på Åkermanskulle 4 i Gävle. Vi är ett härligt team som arbetar tillsammans för att skapa en trygg och utvecklande miljö för de boende.
Vi söker nu en stödassistent, tjänstgöringsgrad 80 %. Arbetspassen omfattar tjänstgöring dag, kväll, helg samt s.k. "sovande" jour nattetid.
Arbetet innebär att du ger ett individuellt och vardagsnära stöd i syfte att skapa en trygg miljö och en meningsfull dag.
Vi vill att du har formell kompetens motsvarande undersköterska inom vård och omsorg och några års erfarenhet av arbete inom LSS. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift, Officepaketet samt social dokumentation. Vi vill att du har erfarenhet av AKK, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
Självklart delar du vår vision och våra värderingar och vill verkligen göra skillnad för våra boende genom att utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för ett bra liv.
En god samarbetsförmåga och relationskapande inställning är viktiga egenskaper samt ett respektfullt och lugnt bemötande.
Då vi har tillgång till en verksamhetsbil vill vi att du har körkort.
Vi är en trygg arbetsgivare som har kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar!
Varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Sista ansökningsdag är 2026-03-01
Vi vill att du skickar din CV samt utbildningsbevis till Josephine Rydén, verksamhetschef josephine.ryden@gemensammakrafter.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stödassistent Kungsbäck". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gemensamma Krafter Sverige AB
Åkermanskulle 4
802 67 GÄVLE
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsbäck Jobbnummer
