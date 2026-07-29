Vill du bli vår kollega på vår fina gruppbostad i Gävle?
Gemensamma Krafter Sverige AB / Vårdarjobb / Gävle Visa alla vårdarjobb i Gävle
2026-07-29
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Tillsammans för ett bra liv
Vill du skapa förutsättningar för "Ett bra liv" tillsammans med oss på vår fina gruppbostad Kungsbäck? Letar du efter en arbetsplats där värdegrunden faktiskt märks i vardagen? Vi söker nu två engagerade stödassistenter som vill bli en del av vårt härliga team!
På vår gruppbostad arbetar vi aktivt för att skapa trygghet och utveckling för de boende. Vi tror på att se människan, ta personligt ansvar och – framför allt – att vi växer bäst tillsammans och uppmuntrar till glädje och skratt i vardagen. Nu letar vi efter dig som vill bidra med din expertis och ditt varma bemötande för att fortsätta utveckla vår verksamhet.
Om verksamheten
Gemensamma Krafter är ett mindre, kvalitetsinriktat vårdföretag med en tydlig specialisering: att driva gruppbostäder för vuxna enligt LSS. Med sex etablerade gruppbostäder i Stockholmsområdet och Gävle – och en sjunde under uppbyggnad i Norrtälje Som företag värnar Gemensamma Krafter om att kombinera hög kvalitet med ett genuint engagemang för människor. Varje medarbetare, varje verksamhet och varje boende är en del av helheten – och tillsammans skapas de krafter som gör skillnad i människors vardag.
Du kan läsa mer om Gemensamma Krafter på vår hemsida www.gemensammakrafter.se
Vi söker nu två Stödassistenter, tjänstgöringsgrad 80–85 %. Arbetspassen omfattar tjänstgöring dag, kväll, varannan helg samt s.k. "sovande" jour nattetid.
Som stödassistent ger du ett individuellt och vardagsnära stöd. Ditt uppdrag är att skapa en trygg miljö och en meningsfull dag för våra boende genom ett respektfullt och lugnt bemötande.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som brinner för att utveckla omsorgen inom LSS. Du har en naturlig förmåga att bygga relationer och behåller ditt lugn även i utmanande situationer.
Vi önskar att du har:
• Formell kompetens inom vård och omsorg.
• Erfarenhet av arbete inom LSS.
• Goda kunskaper i svenska (tal och skrift) samt god datorvana.
• En samarbetsvillig inställning och en vilja att bidra till vår positiva stämning.
Då vi har en verksamhetsbil vill vi att du har körkort!
Vi på Gemensamma Krafter är en trygg arbetsgivare som värnar om våra medarbetare. Hos oss får du en arbetsmiljö som präglas av samarbete och respekt och där din roll är direkt avgörande för våra boendes livskvalitet. Vi vet vad som skapar verklig kvalitet.
Vi erbjuder:
• Trygghet: Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar.
• Gemenskap: Ett sammansvetsat team som stöttar varandra.
• Meningsfullhet: Ett arbete där du gör skillnad på riktigt, varje dag.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Sista ansökningsdag är 2026-08-25
Vi vill att du mejlar din ansökan till verksamhetschef Josephine Rydén josephine.ryden@gemensammakrafter.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: josephine.ryden@gemensammakrafter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stödassistent Kungsbäck". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gemensamma Krafter Sverige AB
(org.nr 559086-4319)
Åkermanskulle 4 (visa karta
)
802 67 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsbäck Jobbnummer
10015472