Vill du bli vår arbetsledare för yttre skötsel?
2026-03-17
Trivs du med att utveckla andra människor? Är du en serviceinriktad person som alltid har kunden i fokus? Lockas du av tanken att skapa samhällsnytta på riktigt? Då kan du vara vår nya arbetsledare för yttre skötsel.
Järfällahus fortsätter sin utvecklingsresa och söker nu dig som vill vara med och driva utvecklingen av trygga och trivsamma boendemiljöer i Järfälla!
Om rollen
Vi på Järfällahus har ett starkt fokus på att skapa och bibehålla rena, snygga och trivsamma områden för våra hyresgäster. Därav har vi en avdelning som fokuserar på markskötsel, lokalvård och miljörum. Avdelningen syftar till att skapa arbetstillfällen för våra hyresgäster. I vår fortsatta utvecklingsresa behöver vi förstärka vår nya verksamhet med en ansvarstagande, engagerad och prestigelös arbetsledare med inriktning yttre skötsel som vill vara med och leda Järfällahus till nästa nivå.
Du kommer till en del av Järfällahus kärnverksamhet som ansvarar för att våra hyresgäster ska ha en trivsam boendemiljö. Du blir arbetsledare för medarbetare som arbetar med yttre skötsel, och större delen av din arbetsdag består i att utveckla medarbetarnas kunskaper inom yttre skötsel, driva personlig utveckling och rusta medarbetarna för framtida arbetstillfällen. Vidare ansvarar du för att säkerställa att den dagliga verksamheten följer framtagna processer och rutiner. Rollen som arbetsledare har även ett operativt inslag vilket innebär att du själv aktivt arbetar med yttre skötsel ihop med teamet och utför de arbetsuppgifter som ingår i rollen som yttre skötsel. Du rapporterar till chefen för yttre skötsel, lokalvård och miljövärdar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Daglig styrning inom teamet
• Daglig handledning
• Planera och genomföra fortbildningsträffar
• Sand- och lövupptagning, snöskottning, skräpplockning och gräsklippning
• Stärka områdena utifrån ett trygghetsperspektiv i samverkan med övriga avdelningar inom bolaget
• Ha kontakt gentemot hyresgäster, entreprenörer, hyresgästföreningen m.fl.
• Tydlig hyresgästdialog med fokus på vår årliga kundundersökning (NKI)
• Säkerställa att material och tillbehör finns och annars beställs vid behov
• Rutininspektioner i våra utemiljöer
Om dig
Som ledare är du en förebild och agerar genom ett prestigelöst, engagerat, lyhört och målfokuserat arbetssätt.
Du trivs i en miljö som präglas av lärande och utveckling då många av våra medarbetare står långt ifrån arbetsmarknaden. Du är en serviceinriktad och driven person som har ett helhetsperspektiv och som kan planera och styra det dagliga arbetet inom yttre skötsel på ett lösningsfokuserat och pedagogiskt sätt, likväl som du förstår vikten av att vara en lagspelare och kunna samverka med andra. Du är lyhörd och har ett professionellt bemötande gentemot hyresgäster och medarbetare. Publiceringsdatum2026-03-17Bakgrund
Vi söker dig som har arbetat minst tre år med yttre skötsel. Det är meriterande om du har haft en arbetsledande roll sedan tidigare, arbetat med handledning och fortbildning samt har tidigare erfarenhet av daglig styrning.
Du ska ha minst gymnasieutbildning.
Du behöver ha mycket goda språkkunskaper i det svenska språket, såväl muntligt som skriftligt. Behärskar du dessutom fler språk samt har du tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom allmännyttan ses det också som meriterande. Du behöver även ha körkort, B-kort.
Vårt erbjudande
På Järfällahus arbetar vi aktivt med samverkan och inkludering där alla tidigt får vara med och bidra med sin kompetens över verksamhetsgränserna och i olika projekt. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Du blir en del av en spännande organisation med trevliga, engagerade och kompetenta kollegor, där du får möjligheten att vara med och påverka utvecklingen av en ännu tryggare och mer attraktiv boendemiljö i Järfälla. Vi är ett bolag som vill skapa balans mellan arbete och fritid och erbjuder förtroendearbetstid.
Om Järfällahus
Järfällahus är ett allmännyttigt bostadsföretag, som ägs av Järfälla kommun. Vi äger och förvaltar över 5 601 lägenheter, 480 kommersiella lokaler och 4 600 fordonsplatser. Hos oss arbetar 86 medarbetare.
Som kommunens egna bostadsbolag spelar vi en viktig roll i kommunens tillväxt. Vi ska säkra ett varierat utbud av attraktiva lägenheter med hyresrätt för kommunens växande befolkning. Vi ska driva en långsiktig hållbarhet i kommunens utveckling och arbetar aktivt för goda boendemiljöer och en attraktiv närmiljö för de boende. Våra fastigheter ska i ökad utsträckning energieffektiviseras och vi ska verka för en grön omställning.
Vi ska vara ett föredöme som samhällsägt företag när det gäller socialt ansvarstagande. Det innebär bland annat att vi i samarbete med Järfälla kommun och andra aktörer arbetar med trygghetsfrågor, att motverka segregation och att tillgänglighetsanpassa lägenheter.
På Järfällahus arbetar vi efter våra ledord/värdeord engagerad, professionell och omtänksam. Vill du veta mer om Järfällahus och vad vi jobbar med? Besök oss på: www.jarfallahus.se Så ansöker du
Tycker du att beskrivningen stämmer in på dig? Då är du välkommen att vara med på vår resa att utveckla verksamheten i linje med våra värdeord.
Välkommen att skicka in din ansökan!
Rekrytering sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan redan idag. Du gör det genom att klicka på Ansök.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Carlos Banda chef yttre skötsel, lokalvård och miljövärdar, genom att mejla carlos.banda@jarfallahus.se Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfällahus AB
(org.nr 556059-1835)
9801648