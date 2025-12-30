Vill du bli vägarnas hjälte i Alingsås?
2025-12-30
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Vi söker en självgående Anläggare till vår kranbil med TMA-skydd.
Har du C-kortet, blicken för förbättringar och ett hjärta som klappar för säkra vägar? Hos Alingsås kommun får du en roll där din insats syns direkt i medborgarnas vardag. Här blir du en nyckelperson som ser till att Alingsås rullar tryggt och säkert.
Här får du stor frihet, eget ansvar och köra tunga fordon.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig bl. a:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* Extra semesterdagar när du fyllt 40 och 50 år
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
Vi som jobbar här idag är ett engagerat gäng som ställer upp för varandra och har kul ihop. Nu ser vi fram emot en till kollega, är det du? Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Som anläggare hos oss på Teknisk Service kliver du in i en varierad vardag utomhus. Ditt absolut viktigaste verktyg är vår kranbil utrustad med TMA-skydd. Det innebär att du är en professionell "alltiallo" som både kan utföra tunga lyft och samtidigt ansvara för din egen och dina kollegors säkerhet vid arbete på väg.
Du rör dig över cirka 20 mil bilväg och 10 mil gång- och cykelbanor där du fixar allt från akuta lagningar till planerade arbeten.
Dina dagar kommer bland annat att innehålla:
* Körning av kranbil med TMA: Du utför underhållsarbeten och tunga lyft med kranen, samtidigt som TMA-skyddet garanterar en säker arbetsmiljö.
* Praktiskt vägunderhåll: Allt från att laga potthål, byta kantsten, laga vägutrustning och utföra andra reparationer för att hantera inkomna felanmälningar.
* Skyltning och säkerhet: Tillsyn och byte av vägmärken samt utplacering av TA-planer.
* Inspektioner: Utföra inspektionsrundor på vårt vägnät för att fånga upp fel i tidigt skede och jobba proaktivt.
* Andra arbeten inom mark- och anläggning kan förekomma.
* I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och stabil person med ett högt säkerhetstänk. Du är händig, gillar att lösa problem och kan arbeta lika bra självständigt som i grupp. Då arbetet styrs av väder och säsong är du flexibel och beredd på att rycka in där det behövs, ibland under obekväma tider.Kvalifikationer
* Du har minst gymnasieutbildning, gärna inom anläggningsteknik
* Minst C-körkort
* Du innehar eller har haft ett giltigt YKB-intyg
* God fysisk förmåga då arbetet är fysiskt krävande
* Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Meriterande:
* Arbetserfarenhet av drift och underhåll av vägar
* Giltig utbildning för Arbete på väg (APV), minst upp till nivå 1.3
* Förarbevis för fordonsmonterad kran, minst upp till 18ton/m
* Förarbevis för truck, hjullastare samt andra anläggningsmaskiner
ÖVRIGT
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
