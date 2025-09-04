Vill du bli taxiförare? Vi hjälper dig med taxi-legitimationen!

Comibri Consultings AB / Fordonsförarjobb / Uppsala
2025-09-04


Comibri AB har funnits sedan 2022 och erbjuder professionella transport- och taxitjänster i både Uppsala och Stockholm. Vi expanderar och söker nya medarbetare som vill arbeta som taxiförare.
Vi erbjuder
Hjälp och stöd för dig som har B-körkort att ta din taxiförarlegitimation
Bra provisionsbaserad ersättning
Möjlighet till heltid eller deltid
Trygg anställning i ett etablerat företag med växande kundkrets

Publiceringsdatum
2025-09-04

Kvalifikationer
B-körkort
Villighet att jobba hos oss i minst 1 år efter att du fått taxi-legitimation (fast lön eller provision enligt kollektivavtal)
God svenska eller engelska i tal
Ansvarsfull och serviceinriktad personlighet

Plats
Uppsala

Så ansöker du
Är du intresserad? Skicka din ansökan till . Vi intervjuar och anställer löpande, så tveka inte att höra av dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jobs@comibri.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Comibri Consultings AB (org.nr 559443-1842)
Kungsängsvägen 27 (visa karta)
753 23  UPPSALA

Kontakt
Zahra Haydar
jobs@comibri.se
0101618080

Jobbnummer
9493141

