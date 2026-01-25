Vill du bli taxiförare? Vi hjälper dig med taxi-legitimationen!
2026-01-25
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
, Järfälla
, Tierp
, Stockholm
, Huddinge
Comibri AB har funnits sedan 2022 och erbjuder professionella transport- och taxitjänster i både Uppsala och Stockholm. Vi expanderar och söker nya medarbetare som vill arbeta som taxiförare.
Vi erbjuder
Hjälp och stöd för dig som har B-körkort att ta din taxiförarlegitimation
Bra provisionsbaserad ersättning
Möjlighet till heltid eller deltid
Trygg anställning i ett etablerat företag med växande kundkrets

Publiceringsdatum
2026-01-25

Kvalifikationer
B-körkort
Villighet att jobba hos oss i minst 1 år efter att du fått taxi-legitimation (fast lön eller provision enligt kollektivavtal)
God svenska eller engelska i tal
Ansvarsfull och serviceinriktad personlighet
Plats
Uppsala

Så ansöker du
Är du intresserad? Skicka din ansökan till . Vi intervjuar och anställer löpande, så tveka inte att höra av dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Comibri Consultings AB
Kungsängsvägen 27

753 23 UPPSALA

Körkort
753 23 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hasan Hamzah
uppsala@comibri.se
0101618080
