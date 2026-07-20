Vill du bli stans bästa säljare och tjäna 50-200K? Vi lär dig allt

Viasales AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-07-20


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Visa alla jobb hos Viasales AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Danderyd, Huddinge eller i hela Sverige

Vill du ha ett jobb där din insats syns direkt på lönespecen – varje månad? 💰
Välkommen till VIASALES. 👋
Vi representerar några av Sveriges starkaste varumärken inom telekom och söker nu telesäljare som vill jobba i ett tight team, utvecklas snabbt och tjäna bra. Har du erfarenhet? Toppen. Har du inte det? Ingen fara, vi lär dig allt och gör dig till en av de bästa i branschen. 🚀
📞 Så här ser din vardag ut Du kontaktar kunder via telefon och hjälper dem hitta rätt lösning hos några av Sveriges mest välkända telekombolag. Jobbet belönar driv, energi och vilja att vinna och varje avslut märks direkt i plånboken.
💰 Vad du kan tjäna

Garantilön – trygg start från dag ett

Snittlön 50 000 kr/mån – det är vad våra säljare faktiskt tar hem

Provision utan tak – vårt rekord? 210 000 kr på en månad 🤯 Ditt tak sätter du själv

🎯 Vi söker dig som

Är social, tävlingsinriktad och gillar att prata med folk

Pratar flytande svenska

Vill lära dig, växa snabbt och tjäna bra, oavsett var du börjar

🏆 Det här får du hos oss

Utbildning av de bästa i branschen, från dag ett

En beprövad metod som gjort hundratals säljare till toppsäljare

Tävlingar, firanden och events i världsklass

Ett team med högt tempo och ännu högre tak 🚀

Tydlig karriärväg, många av våra ledare började precis här

Ledare som coachar dig i både yrket, privatekonomi och personlig utveckling 🧠

Gemensamma träningspass – vi växer tillsammans, även utanför kontoret 💪

Fredagsfrukost på kontoret 🥐

Ett stort och modernt kontor beläget i Hammarby Sjöstad

Ansök på 2 minuter – inget CV krävs. Vi intervjuar löpande och platser fylls snabbt.⚡

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8017753-2107486".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Viasales AB (org.nr 556937-3045), https://jobb.viasales.com
116 29 (visa karta)
116 29  STOCKHOLM

Arbetsplats
Viasales

Jobbnummer
10007114

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