Vill du bli specialistläkare hos oss?
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2025-08-11Beskrivning
Som läkare inom verksamhetsområdet Geriatrik, neurologi och rehabilitering på Kungälvs sjukhus ansvarar vi för en stroke/medicinsk äldrevårdsavdelning samt för en geriatrisk ortopedisk avdelning.
De nya och moderna avdelningarna bemannas av specialistläkare och underläkare. Som specialistläkare ansvarar du för en del av avdelningen tillsammans med underläkare.
Utöver slutenvården har vi även mottagningsverksamhet och ansvar för bland annat uppföljning av strokepatienter, hjärntumörer och minnesutredningar. Inom verksamheten har vi även ett närsjukvårdsteam där man också kan få tjänstgöra. Inom vårt verksamhetsområde finns även ett mobilt palliativt team och team för hemrehab för stroke.Dina arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften som specialistläkare är som avdelningsläkare, roterande mellan samtliga geriatriska avdelningar, även arbete i närsjukvårdsteam och mottagningsarbete.
I din roll som specialistläkare ansvarar du för den medicinska vården samt leder vårdprocessen på avdelningen i samverkan med det geriatriska teamet (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, kuratorer och dietist). En självklar del i rollen blir att bidra till utvecklingsarbeten. Du kommer att ingå i specialistgruppen och delta i vår rondjour på de egna avdelningarna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialistläkare inom geriatrik, internmedicin eller allmänmedicin. Du ska vara trygg i din profession samt klara av att ta egna initiativ. Vi förutsätter att du kan arbeta självständigt samtidigt som teamarbetet är framgången i vardagen på avdelningen. Du vill vara med och bygga framtidens geriatrik och är intresserad av att utveckla verksamheten. Du har goda kunskaper i svenska språket.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Tycker du att det här låter intressant och är en nyfiken och engagerad person som vill vara med och utveckla den geriatriska vården med oss?
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om
