Vill du bli min personliga assistent? VÄXJÖ
Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Växjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Växjö
2025-10-10
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB i Växjö
, Tranemo
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Arbetsuppgifter
Jag är en man med ALS och 30 plus. Jag söker omgående fler assistenter till mitt härliga gäng. Att vara personlig assistent för mig innebär att du utför arbete hemma hos mig, på mitt arbete eller på någon av mina fritidsaktiviteter. Vi ser helt att du har erfarenhet att arbeta inom vården.
Ni ska vara noggranna och kunna ta mycket ansvar och vara en god lyssnare.
Kvalifikationer
För att du ska kunna jobba hos mig så behöver du vara lyhörd. Jag har behov av full omvårdnad och du behöver kunna arbeta självständigt då jag kommunicerar med hjälp av mitt kroppsspråk. För att jag ska kunna förstå dig är det viktigt att du talar tydligt. Jag ser det som positivt om har erfarenheter av att arbeta med lyftteknik. Jag uppskattar om du gillar att hitta på saker, gillar att ha ordning runt omkring dig och fungerar bra i sociala sammanhang.
Om du känner att detta stämmer in på dig så får du höra av dig till Magdalena Torkelsson som är verksamhetschef på 7H Personlig Assistans, så kan hon svara på frågor och berätta mer om mig och dina arbetsuppgifter.
Du når henne på telefonnummer: 033-480340 eller på e-post: magdalena.torkelsson@7hassistans.se
Välkommen med din ansökan så hoppas jag vi ses.
Om arbetsplatsen
Inom Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB har vi under 25 år skapat möjligheter för våra omsorgstagare. Vi är en koncern som erbjuder Personlig assistans och Daglig verksamhet. Koncernen ägs av Sjuhäradsbygdens Handikappservice Ekonomiska förening. Föreningen drivs helt utan ekonomiska ägarintressen och återinvesterar eventuellt överskott tillbaka i verksamheten. Vårt fokus är att våra omsorgstagare får leva ett aktivt liv i gemenskap med andra och delta i samhället. Vi är medlemmar i Almega vårdföretagarna och är en verksamhet som styrs av lagrummen inom LSS, SoL och HSL. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: magdalena.torkelsson@7hassistans.se Arbetsgivare Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB
(org.nr 556539-2155)
352 22 VÄXJÖ Arbetsplats
7H Assistans Kontakt
Verksamhetschef
Magdalena Torkelsson magdalena.torkelsson@7hassistans.se Jobbnummer
9550044