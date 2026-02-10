Vill du bli min personliga assistent timbehov och sommaren
Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borås
2026-02-10
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB i Borås
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Arbetsuppgifter
Jag är en glad, sprallig och nyfiken kille i 30 års åldern. Jag söker omgående fler trygga assistenter till mitt härliga gäng. Att vara personlig assistent för mig innebär att du utför arbete hemma hos mig, på mitt arbete eller på någon av mina fritidsaktiviteter. Jag har flerfunktionshinder som gör att jag behöver stöd i många moment i vardagen, dag som natt. Jag bor i Fristad i min egna lägenhet där jag gillar att lyssna på musik, åka i min bil och träffa mina vänner.
Kvalifikationer
För att vi ska trivas tillsammans behöver du vara lyhörd, lugn och nyfiken på mig. Jag har behov av full omvårdnad och du behöver kunna arbeta självständigt då jag kommunicerar med hjälp av mitt kroppsspråk. För att jag ska kunna förstå dig är det viktigt att du talar tydligt. Jag ser det som positivt om du har tidigare erfarenhet av arbete med individer med funktions variationer där du arbetat med avledning och struktur. jag uppskattar om du gillar att hitta på saker tillsammans med mig.
Om du känner att detta stämmer in på dig så får du höra av dig till Magdalena Torkelsson som är verksamhetschef på 7H Personlig Assistans, så kan hon svara på frågor och berätta mer om mig och dina arbetsuppgifter.
Du når henne på telefonnummer: 033-480340 eller på e-post: magdalena.torkelsson@7hassistans.se
Välkommen med din ansökan så hoppas jag vi ses.
Om arbetsplatsen
Inom Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB har vi under 25 år skapat möjligheter för våra omsorgstagare. Vi är en koncern som erbjuder Personlig assistans och Daglig verksamhet. Koncernen ägs av Sjuhäradsbygdens Handikappservice Ekonomiska förening. Föreningen drivs helt utan ekonomiska ägarintressen och återinvesterar eventuellt överskott tillbaka i verksamheten. Vårt fokus är att våra omsorgstagare får leva ett aktivt liv i gemenskap med andra och delta i samhället. Vi är medlemmar i Almega vårdföretagarna och är en verksamhet som styrs av lagrummen inom LSS, SoL och HSL. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: magdalena.torkelsson@7hassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bli min personliga assistent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB
(org.nr 556539-2155)
Moldegatan 9 (visa karta
)
504 32 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
7H Personlig Assistans Jobbnummer
9734855