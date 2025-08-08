Vill du bli min personliga assistent och Arbetsledare?
2025-08-08
Hej! Jag heter Simon, är 35 år och bor i Orminge.
Jag söker nu ett par, gärna hyfsat jämnåriga, personliga assistenter. En för schematid ca 35 tim/v som även kan vara Arbetsledare (delat AL- jag har två) och en timvikarie som kan hoppa in då de ordinarie är lediga, går utbildning eller är sjuka. Något eller ett par fasta pass/månad behöver man ha för kontinuitetens skull!
Det är bra om du kan följa med på någon av de resor jag brukar göra (skidvecka i februari och sommarvecka i Skåne, och ibland även någon utlandsresa)
Hos mig jobbar man oftast långa pass inklusive övernattning ("jourtid"). Som schemaanställd delar man bemanningsansvar med de övriga assistenter vissa dagar i månaden mot en ersättning.
Du hjälper mig med allt i min vardag, så du behöver vara allmänt kunnig och bra på allt man gör i ett hem, för jag vill sköta både mig själv och mitt hem på bästa sätt. Du behöver ha bra fysik för mina förflyttningar utan hjälpmedel ibland (ex vis ett toabesök "på stan"). Jag är rullstolsburen, har en manuell rullstol.
Du ska kunna prata felfri svenska och veta hur samhället fungerar, samt vara lösningsorienterad och praktisk. Du ska vara en snäll, positiv och engagerad person, gärna dela mina intressen (för musik, och för ett föreningsaktivt och socialt liv) Inte röka, tack. Jag pratar inte med ord, men är ändå mycket kommunikativ, du har fantasi och ett intresse för att hjälpa mig med min kommunikation via min iPad!
Vill du veta mer om jobbet kan du ringa 070-5157989 och tala med Lillemor.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också!
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
