Vill du bli min personliga assistent och arbeta där jag befinner - Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundsvall

Prenumerera på nya jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB

Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundsvall2021-04-08Jag är en aktiv kille på 26 år som bor i egen lägenhet. I rollen som personlig assistent vill jag att du stöttar mig både verbalt i kommunikation och fysiskt så jag kan utföra mina olika aktiviteter så som jag själv vill ha dem.Jag är i behov av personer omkring mig som är trygga i sig själv, lyhörda, tålmodiga och visar ett genuint intresse av att lära känna mig. Det kräver mognad och förmågan att sätta sig in i min situation.För mig är det viktigt att du är en positiv person som är lyhörd för mina behov, samt har en förståelse för rollen som assistent där du behöver sätta mig i fokus under hela arbetstiden. Jag värdesätter att du är noggrann och flexibel. Med just dig som min personliga assistent kan jag prata med hela världen.Jag kommunicerar med bilder, bild-stöd, bildschema. Jag förstår allt du säger till mig och för mig är det är viktigt att du kan tala och förstå svenska väl. Tydlig kommunikation är avgörande för mig i alla situationer så det är superviktigt att du talar flytande svenska så vi kan förstå varandra. Om du har kunskap och-eller erfarenhet av att arbeta inom NPF är det meriterande, erfarenhet som personlig assistens eller liknande är ett krav.Du bör ha erfarenhet att arbeta med personer med autism. Det är meriterande om du har utbildning som stödpedagog, förskollärare, behandlingspedagog eller annan neuropsykiatrisk utbildning. Min funktionsnedsättning ställer krav på anpassningar i mitt dagliga liv och du kommer att arbeta med att tillrättalägga miljön runt mig utifrån mina önskemål och behov.Jag söker en seriös personlig assistent som kan göra världen begriplig och hjälpa mig att kommunicera med omgivningen, det innebär även att vara ett stöd i alla dagliga aktiviteter, alltifrån personlig hygien, matsituationer, städning, utflykter samt skötsel av mitt hem och min lilla trädgård.Vem söker jag?Fysiskt aktiv och gillar att röra på digDuktig att kommunicera och vara tålmodigKunna bemöta mig med ett lågaffektivt sätt i alla situationerAtt du är positiv, glad, trygg, mogen och påhittig så min vardag blir innehållsrikDu ska kunna vara flexibel, lyhörd och genuint intresserad av mig som personDu ska förstå din roll som personlig assistent och vilja vara min personliga assistent så jag kan genom dig leva det liv som jag själv vill ha och låta mig vara självbestämmandeMina krav:Kunskap om Autism och Intellektuell funktionsnedsättning ( NPF.)Svenskt flytande talHar erfarenhet om bild-stöd/bildschemaAtt du tidigare arbetat som personlig assistent, gärna inom NPFDu som söker bör ha en pedagogisk utbildningMeriterande är om du:Har körkortTjänst:Något pass/vecka samt extra vid behov. Arbetet är förlagt dag, kväll, natt samt helg.Finns eventuell möjlighet till en större tjänst framöver, cirka 62%.Tillträde: OmgåendeVid frågor om denna tjänst, vänligen uppge referensnummer 1457.Din arbetsgivare blir JAG Personlig assistans. Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstintresse. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt vårt kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag.Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag.Läs mer om oss på JAG.SEVälkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificerat2021-04-08Individuell lönesättningFriskvårdsavtalSista dag att ansöka är 2021-05-08Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB5678857