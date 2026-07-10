Vill du bli min personliga assistent?
Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mark Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mark
2026-07-10
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Är du en trygg, lyhörd och omtänksam person som vill göra verklig skillnad i en annan människas vardag? Då kan det här vara tjänsten för dig.
Jag är en 25-årig tjej som bor tillsammans med mina föräldrar i Mark. Nu söker jag en personlig assistent som vill bli en viktig del av mitt liv och ge mig det stöd jag behöver för att kunna leva ett aktivt, självständigt och meningsfullt liv.
På min fritid tycker jag om att sjunga i kör, spela teater och åka på mysiga utflykter. Jag uppskattar också att hitta på roliga aktiviteter, både hemma och ute. Tillsammans skapar vi en vardag fylld av innehåll, sysselsättning och meningsfulla upplevelser, stora som små.
Jag behöver stöd under hela dagen. Det viktigaste för mig är inte att du har lång erfarenhet, utan att du är en person som är närvarande, lugn och inkännande. Du behöver kunna läsa av situationer, förstå mina känslor och ge mig rätt stöd, oavsett om jag är glad, ledsen eller behöver lite extra trygghet för att hjälpa mig hantera starka känslor. Du behöver också kunna ta egna initiativ samtidigt som du har respekt för mina behov och mitt sätt att kommunicera.
Det här är ett uppdrag där du får möjlighet att växa tillsammans med mig. Allteftersom vi lär känna varandra finns möjlighet att ta ett större ansvar och utvecklas i rollen. Vi söker någon som vill vara med på en långsiktig resa där vi tillsammans skapar en trygg och stabil vardag.
Vi söker dig som:
Är trygg, lyhörd och har ett varmt bemötande.
Har tålamod och kan skapa lugn, struktur och trygghet.
Tycker om att vara aktiv och gärna följer med på aktiviteter, utflykter och hjälper till att skapa meningsfull sysselsättning.
Har körkort och tillgång till egen bil, då detta är ett krav.
Erfarenhet som personlig assistent är meriterande, men personlig lämplighet är det som väger tyngst.Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Tjänsten börjar på cirka 50 procent och arbetstiden är förlagd dagtid med möjlighet att successivt utöka tjänstgöringsgraden om det känns bra för både dig och mig. Vi ser detta som en nystart och söker dig som vill vara med långsiktigt och bidra till att bygga en trygg, utvecklande och meningsfull vardag.
Känner du att det här skulle passa dig? Då hoppas vi att du hör av dig!
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Lisa Joelsson, verksamhetschef på 7H Assistans. Vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen med din ansökan så hoppas jag vi ses.
Om arbetsplatsen
Inom Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB har vi under 25 år skapat möjligheter för våra omsorgstagare. Vi är en koncern som erbjuder Personlig assistans och Daglig verksamhet. Koncernen ägs av Sjuhäradsbygdens Handikappservice Ekonomiska förening. Föreningen drivs helt utan ekonomiska ägarintressen och återinvesterar eventuellt överskott tillbaka i verksamheten. Vårt fokus är att våra omsorgstagare får leva ett aktivt liv i gemenskap med andra och delta i samhället. Vi är medlemmar i Almega vårdföretagarna och är en verksamhet som styrs av lagrummen inom LSS, SoL och HSL. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
lisa.joelsson@7hassistans.se
E-post: lisa.joelsson@7hassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bli min personliga assistent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB
(org.nr 556539-2155) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
7H Personlig Assistans Jobbnummer
9999960