Vill du bli min personliga assistent?
Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borås
2026-07-08
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Arbetsuppgifter
Vi söker en heltidstjänst till en kille med autism Det är viktigt att du som söker är trygg som person. . Att vara personlig assistent innebär att du utför arbete hemma hos personen. Han har flerfunktionshinder som gör att han behöver stöd i många moment i vardagen, dag som natt. För att arbeta hos denna kille krävs mycket goda kunskaper i svenska.
Kvalifikationer
För att vi ska trivas tillsammans behöver du vara lyhörd, lugn och nyfiken. Behov av full omvårdnad och du behöver kunna arbeta självständig. Personen kommunicerar med hjälp av sitt kroppsspråk. För att ni ska kunna förstå varandra är det viktigt att du talar tydligt. Positivt om du har tidigare erfarenhet av arbete med individer med funktionsvariation där du arbetat med avledning och struktur. Uppskattar om du gillar att hitta på aktiviteter som att bada, promenader osv.
Om du känner att detta stämmer in på dig så får du höra av dig till Magdalena Torkelsson som är verksamhetschef på 7H Personlig Assistans, så kan hon svara på frågor och berätta mer om mig och dina arbetsuppgifter.
Du når henne på e-post: magdalena.torkelsson@7hassistans.se
Välkommen med din ansökan så hoppas jag vi ses.
Om arbetsplatsen
Inom Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB har vi under 25 år skapat möjligheter för våra omsorgstagare. Vi är en koncern som erbjuder Personlig assistans och Daglig verksamhet. Koncernen ägs av Sjuhäradsbygdens Handikappservice Ekonomiska förening. Föreningen drivs helt utan ekonomiska ägarintressen och återinvesterar eventuellt överskott tillbaka i verksamheten. Vårt fokus är att våra omsorgstagare får leva ett aktivt liv i gemenskap med andra och delta i samhället. Vi är medlemmar i Almega vårdföretagarna och är en verksamhet som styrs av lagrummen inom LSS, SoL och HSL. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: magdalena.torkelsson@7hassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bli min personliga assistent". Arbetsgivare Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB
(org.nr 556539-2155)
Moldegatan 9 (visa karta
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504 32 BORÅS Arbetsplats
7H Personlig Assistans Jobbnummer
9997089