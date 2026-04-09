Vill du bli min personliga assistent?
2026-04-09
Om Ågrenska
Ågrenska är en unik, utvecklande mötesplats och ett nationellt kompetenscentrum. Vi bedriver olika verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras anhöriga samt professionella. Ågrenska ägs av Ågrenska Stiftelsen som är en icke vinstdrivande organisation. Som assistent på Ågrenska omfattas du av kollektivavtal, har rätt till ersättning för friskvård och får kontinuerlig utbildning i din roll som personlig assistent. Läs mer på www.agrenska.se
Vem ska du jobba med? Jag är en glad och positiv norrländska, 70 plus och bosatt på landet i Sollebrunn med min make. Några av mina intressen är färg, form, design, sport, film och hundar. Jag drabbades tidigt i livet av sjukdom och lever idag med dess följdsjukdomar. Jag är beroende av respirator dygnet runt då jag inte har någon egen andning.
Omfattning Vi söker 1-2 personer som kan arbeta i sommar, samt att det kommer finnas lediga deltidstjänster till hösten. Arbetspassen är 12 timmar och arbetstiderna är 8:00-20:00 och 20:00-8:00 med vaken natt. Tjänsterna är kombinerade dag- och nattpass, så vi ser gärna att du kan jobba både och.
Vem är du som söker? Du som söker är kvinna, du behöver vara självgående och ha lätt för att ta egna initiativ då du jobbar ensam. Viss dubbelassistans finns och används vid läkarbesök mm. Du ska även vara lyhörd, trygg och stabil. Körkort och egen bil krävs då det inte finns passande kommunikation. Då upplärning sker på plats behövs ingen erfarenhet inom yrket, men det är meriterande.
Då arbetet innebär integritetsnära arbetsuppgifter söker jag enbart kvinnliga assistenter.
Språkkunskaper: Svenska
Körkort: Körkort är ett krav.
Ansök omgående då rekrytering sker fortlöpande. Tillträde efter överenskommelse.
Vi kräver att du vid eventuell anställning uppvisar utdrag från belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7534966-1936529".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ågrenska AB (svb)
(org.nr 556436-2217), https://ledigajobb.agrenska.se
