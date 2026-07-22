Vill du bli min nya personliga assistent i Norrtälje?
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrtälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrtälje
2026-07-22
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eller i hela Sverige
OM JOBBET
Jag är en ung kvinna som bor i egen lägenhet och söker nu en personliga assistenter som vill bli en viktig del av min vardag.
Jag kommunicerar inte med tal utan använder istället blickar, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Därför betyder det mycket för mig att du är lyhörd, uppmärksam och har tålamod att lära känna mig och mitt sätt att kommunicera.
Som min assistent hjälper du mig med sådant som gör att min vardag fungerar och blir meningsfull.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Hjälpa mig med personlig omvårdnad och hygien
Stötta vid måltider och sondmatning
Ge mediciner enligt instruktion
Stötta mig i aktiviteter och träning
Bidra till en trygg, lugn och positiv vardag
VEM ÄR DU?
Lugn och trygg
Ansvarsfull och pålitlig
Har ett respektfullt bemötande
Är uppmärksam på detaljer och små signaler
Tycker om att arbeta nära en annan människa
Kan samarbeta bra med kollegor
PRAKTISK INFORMATION
Du behöver vara kvinna
Du får inte vara allergisk mot hund
Erfarenhet av personlig assistans är meriterande
Erfarenhet av sondmatning, medicinhantering och/eller epilepsi är ett plus
För mig är det inte främst din erfarenhet som avgör om du passar. Det viktigaste är att vi trivs tillsammans och att du vill vara med och skapa en trygg och fungerande vardag.
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra – våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Det finns en tjänster upp till 90%. Arbetspassen är fördelade på vardagar och helger, dag och kvällstid. Start kl 7 eller 8 på morgonen och slut kl 20 eller 21 på kvällen.
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Så snart som möjligt
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2026-08-21. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
När du skickat in din ansökan kan du i vissa rekryteringar bli ombedd att svara på kompletterande frågor via video. Då får du ett mail med frågorna från invitations@recright.com
. Håll även utkik i din skräppost om mailet skulle ha hamnat där.
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
Enligt lag krävs utdrag ur Polisens belastnings- & misstankeregister vid arbete med minderåriga kunder (under 18 år). Vivida har därutöver som policy att alltid begära utdrag från samtliga personliga assistenter, i syfte att säkerställa våra kunders trygghet och kvaliteten i assistansen. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med aktuellt belastningsregister som inte är mer än 6 månader gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om du söker arbete hos en barnkund väljer du: Arbete med barn enligt LSS
Om du söker arbete hos våra vuxna kunder väljer du: Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss:
vivida.se
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Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265), https://vivida.varbi.com/se
Box 1814 (visa karta
)
701 18 ÖREBRO Kontakt
Jobb Vivida 019-5554300 Jobbnummer
10008872