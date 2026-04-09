Vill du bli min nya lekkamrat? // Morris 6 år
2026-04-09
Hej, hej!
Jag är Morris, den coolaste 6-åringen i stan, och jag letar efter en person som kan vara min lekkamrat och personliga assistent!
Jag älskar att leka och upptäcka världen runt omkring mig. Mina dagar är för det mesta fyllda med skratt och bus. Just nu behöver jag just dig - någon som är redo att hänga med mig på min resa.
Eftersom jag har en dyskinetisk cp-diagnos och Epilepsi behöver jag extra hjälp. Jag kan inte gå eller springa på egen hand, så jag är beroende av hjälpmedel och ditt stöd. Du kommer att vara mina armar och ben. Så det är viktigt för mig att du är i god fysisk form för att kunna hänga på.
Det kan vara lite svårt i början att förstå mitt språk, men jag kommer lära dig. Jag kommunicerar med kroppsspråk och ljud, och jag älskar när någon förstår mig.
Ett stort plus är om du har kunskap om cerebral pares, epilepsi, PEG, IF och hjälpmedel.
Din energi och positiva inställning är det viktigaste. Behöver känna att jag kan räkna med dig. Vi kommer ha så kul tillsammans både själva och när vi hänger med min fantastiska familj - min storasyster, mamma och pappa. Vi är ett härligt gäng, och jag hoppas att du kan vara med på alla våra äventyr!
Rökfrihet är ett måste för att vara min assistent. Körkort är meriterande men inget krav. Behöver att du är flexibel och kan följa med på alla äventyr oavsett om det innebär en dag hemma eller resa iväg med familjen. Så om du har ett stort hjärta, hög arbetsmoral, älskar att leka och vill vara min kompis och assistent, tveka inte att höra av dig! Vi kommer ha så roligt tillsammans, och jag ser verkligen fram emot att lära känna dig!
Arbetstider: Jag söker assistenter som kan jobba vid behov, sommarassistenter med möjlighet för förlängning men även en deltidstjänst på 50-60 %. Arbetstiden är oftast förlagd vardagkvällar kl 16-20 och helger kl 08-20.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
165 70 HÄSSELBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
