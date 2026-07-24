Vill du bli min nya assistent? Aktiv 12-årig kille i Linköping söker dig!
Björkö Assistans Sören Eriksson AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-07-24
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Vi söker nu en personlig assistent till en tjänst på cirka 80 %, med tillträde i augusti.
Om mig:
Jag är en glad och aktiv 12-årig kille som bor tillsammans med min mamma, pappa och två yngre bröder i Linköping. På dagarna går jag i skolan, men efter skolan, på kvällar och helger behöver jag stöd av mina assistenter.
Med mig är det oftast full fart. Jag tycker om att vara ute, hitta på roliga saker och vara i rörelse. Några av mina favoritaktiviteter är att hoppa studsmatta, bada, lyssna på musik, gunga, leka med mina småbröder, promenera kortare sträckor i skogen och i närområdet samt åka lådcykel när vädret tillåter. Jag tycker också mycket om att gå till simhallen.
Jag deltar även i aktiviteter som musikterapi och Händelseriket. Som min assistent följer du med mig på dessa aktiviteter och är en viktig del av min vardag.
Vem är du?
Jag söker dig som har barnasinnet kvar och tycker om att leka, busa och hitta på aktiviteter. Du är positiv, engagerad och trivs med att vara aktiv. Samtidigt är du trygg, ansvarstagande och kan arbeta självständigt.
Eftersom jag inte kommunicerar med talade ord behöver du vara lyhörd, uppmärksam och ha tålamod att vänta in mig. Jag uttrycker mig genom kroppsspråk och ljud, och det är viktigt att du kan läsa av mina signaler och uppmärksamma hur jag mår. Jag förstår det talade språket i enklare uppmaningar och fraser. Ofta är jag dock tydlig med vad jag vill.
Jag vill också att du är positiv och kan hjälpa mig att lära mig nya saker.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, personkemi och samarbetsförmåga.
Om uppdraget:
Din arbetsplats är där jag befinner mig, med utgångspunkt från mitt hem i Linköping. Du kommer att hjälpa mig i vardagens alla situationer och följa med på fritidsaktiviteter, utflykter och andra äventyr.
Jag har en kognitiv funktionsnedsättning och behöver hjälp med att utföra alla aktiviteter i det dagliga livet samt stöd i samspel och kommunikation. Jag behöver mycket aktiv hjälp med att äta, gå på toaletten, klä på mig och leka.
Jag kan gå själv men behöver ibland stöd för att ta mig fram. Vid längre sträckor använder jag rullstol eller terrängvagn. Ibland blir jag extra busig och aktiv och då springer jag, så du behöver ha god fysik och kunna hänga med samt hjälpa mig att undvika situationer som kan innebära risker.Publiceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
God fysik
Rökfri
Simkunnig
Goda kunskaper i svenska språket
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Erfarenhet av arbete med barn
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Tjänsten omfattar cirka 80 %.
Arbetstiderna varierar men är vanligtvis:
Vardagar kl. 14.00–19.30
Helger kl. 10.00–18.00Tillträde
Tillträde sker i mitten eller slutet av augusti, enligt överenskommelse.Ersättning
Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar utgår enligt kollektivavtal.
Om Björkö Assistans AB:
Björkö Assistans AB är ett assistansföretag med kontor i Linköping och verksamhet främst i Östergötland.
Hos oss står brukarens livskvalitet och behov alltid i centrum. Samtidigt värnar vi om att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare.
Som anställd hos Björkö Assistans får du den introduktion och utbildning du behöver för att känna dig trygg i rollen som personlig assistent.
Anställningsvillkor:
Du blir anställd av Björkö Assistans AB och din anställning är knuten till den aktuella brukaren.
Vi följer Vårdföretagarna och Kommunals kollektivavtal för personlig assistans (Bransch G).
Läs gärna mer på www.bjorkoassistans.se
Välkommen med din ansökan – kanske är du den person som blir en viktig del av min vardag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: jobb@bjorkoassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BA-2607-0050-06". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Björkö Assistans Sören Eriksson AB
(org.nr 556653-6727) Arbetsplats
Björkö Assistans AB Jobbnummer
10011018