Vill du bli miljöarbetare hos oss på Renova men saknar C-kort?
2025-08-20
Välkommen till Renova - en arbetsplats där du kan vara dig själv! Hos oss finns över 50 olika yrken, alla gör miljönytta varje dag. Som Västsveriges ledande aktör inom avfallshantering och återvinning strävar vi efter att skapa en renare och grönare framtid. Gör skillnad med oss på Renova.
Läs mer på https://www.renova.se
Har du ett driv, är en person som gillar att jobba fysiskt, ta ansvar och vara en del av något viktigt? Då kanske det här är din chans!
Vi på Renova söker tre personer som vill utbilda sig till framtidens miljöarbetare hos oss. Du behöver inte ha rätt körkort eller erfarenhet, det viktigaste är vem du är och att du verkligen vill jobba som miljöarbetare hos oss.
Vad gör en miljöarbetare?
Som miljöarbetare har du ett viktigt och aktivt jobb. Du arbetar i team och kör baklastare, samlar in avfall och ser till att det hanteras på ett säkert och miljövänligt sätt. Det innebär arbete utomhus i olika väder, tidiga morgnar och att ta ansvar för både säkerheten och kvaliteten i det du gör. Ditt arbete bidrar till ett renare samhälle varje dag.
Varför trivs så många med jobbet?
Många som jobbar som miljöarbetare uppskattar de tidiga arbetstiderna där du börjar tidigt och slutar tidigt, vilket gör att du hinner med både familj, fritid och återhämtning. Det är ett jobb med stor frihet under ansvar, trygga anställningsvillkor och en arbetsplats där man ställer upp för varandra. Du blir en del av ett gott gäng där lagandan är stark, och du får ett arbete med mening.
Vi vill ha en arbetsplats med mångfald
Vi vet att blandade arbetsgrupper skapar bättre resultat och en bättre arbetsmiljö. Därför ser vi gärna att kvinnor söker den här tjänsten då vi vill spegla samhället vi arbetar för.
Så här funkar det:
Du börjar körkortsutbildningen omkring vecka 49-50 2025 där du läster till ditt C-körkort på din fritid, men vi står för kostnaden.
När du har tagit ditt C-kort får du en anställning som miljöarbetare hos oss.
När du blir antagen hos oss skriver du på ett avtal som innebär att du återbetalar en del av kostnaden om du lämnar jobbet inom två år.
En trygg start
När du börjar hos oss får du en lång och genomtänkt introduktion som hjälper dig att känna dig trygg och förberedd i din nya roll. Du får även en fadder, en erfaren kollega som finns där som stöd under din första tid hos oss.
Vill du prata med en facklig representant ring då Renovas växel på 031-61 80 00.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är driven, lojal och pålitlig
• Har en bra fysik
• Har gymnasiekompetens
• Vill ha ett jobb där du gör skillnad varje dag
• Trivs med ett fysiskt jobb utomhus i alla väder
• Ser en framtid hos oss och vill vara med och skapa en renare och mer hållbar stad
Tidigare erfarenhet är inte det viktigaste vi letar efter rätt personer med rätt inställning. Du behöver inte skicka in ett personligt brev utan det räcker med ett CV och att svara på några frågor. Tvekar inte att skicka in din ansökan då vi gör ett löpande urval.
ÖVRIGT
Som Västsveriges ledande aktör inom avfall och återvinning har vi på Renova en viktig roll att fylla.
Du erbjuds en trygg anställning med goda förmåner och arbetsvillkor oavsett var i livet du befinner dig. Vi vill att medarbetare på Renova ska hålla hela yrkeslivet och även efter och vi strävar efter en inkluderande kultur där du kan vara dig själv.
Hos oss får du ta del av våra förmåner inom träning och hälsa, exempelvis friskvårdsbidrag, massage, cykelleasing, och fri tillgång till våra gym. Övriga förmåner innefattar subventionerad lunch, ATK-tid, rabatterat västtrafikkort mm.
Vi tillämpar obligatoriskt alkohol- och drogtest vid nyanställning samt slumpmässiga alkohol- och drogtester under anställningen. Vi tillämpar även bakgrundskontroller, alternativt utdrag ur belastningsregistret för de flesta av våra tjänster.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via mail eller telefon. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Renova AB
Göteborgs Stad , Renova AB
Driftchef
Mathias Hindborn mathias.hindborn@renova.se 0767174912
