Vill du bli kurator i Nacka RehabCentrums neuroteam?
Region Stockholm / Kuratorjobb / Nacka Visa alla kuratorjobb i Nacka
2026-03-04
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Nacka
, Eskilstuna
, Västerås
, Haninge
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du bli kurator i Nacka RehabCentrums neuroteam?
På Nacka RehabCentrum finns all rehabilitering inom öppenvård samlad under samma tak i välutrustade lokaler som innehåller både terapibassäng, gym, gymnastiksalar och träningskök.
Förutom primärvårdsrehabilitering inklusive neuroteam, kiropraktor och naprapat bedriver vi specialiserad fysioterapi inom idrottsmedicin, hjärt- och lungsjukdomar, smärta, mental hälsa, onkologi och OMT samt neurologi. Vi är många yrkeskategorier och viss rehabilitering sker i team. Det finns en unik möjlighet att samverka med många specialister på samma mottagning. Vi har en egen FoUUI grupp.
Vi kan erbjuda ett stimulerande, omväxlande och utvecklande arbete med eget ansvar. Vi har flexibla arbetstider, ett generöst friskvårdsbidrag och erbjuder fri sjukvård inom primärvården. Till Nacka RehabCentrum finns goda allmänna kommunikationer och vi som arbetar här är ett glatt gäng på 70 personer.
Arbetsuppgifter:
Uppdraget gäller vuxna inom vårt Neuroteam. Du arbetar tätt tillsammans med fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är psykosocialt bedömningsarbete och samtalskontakter (krisbearbetning) under rehabiliteringsperioden samt stöd till anhöriga. Arbetet kan ske både i hemmet och på mottagning såväl enskilda besök som teambesök. I arbetsuppgifterna ingår även handledning av studenter.Publiceringsdatum2026-03-04Kvalifikationer
Socionomexamen samt några års erfarenhet inom öppenvård/neurologisk rehabilitering.
B-körkort krävs.
Kunskaper i svenska motsvarande lägst C1-nivå är ett krav.
Anställningsform:
Vikariat 70%, 2026-08-17-2027-01-31, med god chans till förlängning.
Personliga egenskaper:
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. För att passa i rollen som Kurator hos oss är det viktigt att du är flexibel till ditt arbetssätt. Eftersom arbetet med patienten sker både individuellt såväl som i grupp är det viktigt att du trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du bör ha en positiv attityd, vara serviceinriktad och intresserad av att utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Övrig information:
Urval kan komma att ske löpande och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag, vi ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1610". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Nacka RehabCentrum Kontakt
Ellen Richert, enhetschef 072-2444875 Jobbnummer
9777727