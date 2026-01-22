Vill du bli expert på exponeringsbaserad KBT som sjuksköterska?
2026-01-22
Hos oss kombinerar du medicinsk kompetens med psykologisk behandling - och hjälper klienter att övervinna svåra rädslor.
Afobia söker dig som är legitimerad sjuksköterska med grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1 KBT) eller leg. psykoterapeut med KBT-inriktning. Du blir en del av ett specialiserat team i vår mottagning på Norrmalm på Kammakargatan 48 där vi behandlar både barn och vuxna - med ett särskilt fokus på rädsla för sprutor, blod och medicinska ingrepp. Många av våra klienter har undvikit vård i åratal på grund av sin rädsla. Andra söker hjälp för att kunna hantera blod eller skador i vardagen.
Det här jobbet passar dig som...
• vill utvecklas kliniskt och bli riktigt skicklig inom ett område. Du tycker om tydliga ramar, uppskattar handledning och vill ha ett jobb där kvaliteten i det du gör faktiskt spelar roll.
Om arbetet
Du arbetar med behandling av spruträdsla, skaderädsla och rädsla för medicinska ingrepp. Introduktionen till arbetet sker i tre faser:
Fas 1 - Introduktion
Betald litteratur och undervisning ingår
Du auskulterar under behandling tillsammans med psykolog och ansvarar för injektioner som en del av exponeringen
Fas 2 - Behandling med stöd
Du leder delar av behandlingen tillsammans med psykolog
Du tränar på att strukturera sessioner och guida klienten genom exponeringar
Fas 3 - Självständig behandling
Du genomför behandling självständigt
Du får fortsatt handledning av leg. psykolog och leg. psykoterapeut
Behandlingen bygger på en strukturerad modell framtagen av psykolog med lång erfarenhet av specifika fobier
Flexibilitet och upplägg
Arbetstiderna är helt flexibla och bestäms i dialog med teamet och klienten. Du väljer själv vilka dagar och tider du arbetar - perfekt för dig som vill kombinera med annan tjänst, studier eller egen verksamhet.
Vi behandlar både barn och vuxna. Många klienter är barn, vilket gör att rollen passar dig som tycker om att arbeta med unga och deras föräldrar.
Vi erbjuder
Timlön över genomsnittet
Flexibla arbetstider i samråd med team och klient
Betald litteratur och undervisning
Regelbunden KBT-handledning av legitimerad psykoterapeut
Arbete i vår mottagning på Kungsholmen intill Norr Mälarstrand
Ett sammanhang där kvalitet, lärande och trygghet står i centrum
En unik chans att bli expert på exponeringsbaserad KBT

Publiceringsdatum
2026-01-22

Kvalifikationer
Legitimation som sjuksköterska
Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1 KBT) ELLER leg. psykoterapeut med grundutbildning ssk
Erfarenhet av att genomföra injektioner och blodprov
Enbart ansökningar som uppfyller kraven beaktas.
Meriterande men inte krav
Legitimerad specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård
Intresse för KBT, ångest och exponeringsbehandling
Om Afobia
Afobia är en privat mottagning specialiserad på behandling av fobier, med särskilt fokus på upplevelsebaserad KBT. Vi arbetar med både barn och vuxna, och våra klienter söker oss för att de vill ha konkret, strukturerad och effektiv hjälp. Verksamheten startade 2016 och bygger på djup klinisk erfarenhet, tydliga ramar och en kultur där vi värdesätter både kvalitet och arbetsglädje.
Afobia ägs i sin helhet av Amedo AB.
Ansök genom att skicka CV och en kort presentation till rekrytering@afobia.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
