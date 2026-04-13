Vill du bli en viktig del av Joys och växa med oss?
2026-04-13
Vi på Joy's Foodbar i Uppsala söker nu en trygg, varm och ansvarstagande person som vill bli en viktig del av vårt team - och på sikt kunna ta mer ansvar i verksamheten.
Det här är inte bara ett extrajobb. Vi söker dig som vill vara med och bygga något långsiktigt tillsammans med oss.
Joy's är ett familjärt café och salladsbar mitt i Uppsala där service, kvalitet och personligt bemötande står i centrum. Vi serverar sallader, wraps, baguetter, kaffe, frukost, bakverk och catering - alltid med känsla och omtanke.
Hos oss är tempot högt, men stämningen varm. Vi bryr oss om våra kunder, varandra och detaljerna i jobbet.
Vi söker dig som:
är trygg, glad och social utan att behöva ta över rummet
är ansvarstagande och ser vad som behöver göras
gillar ordning, rutiner och att jobba noggrant
tycker om människor på riktigt
är stresstålig och kan hålla fokus även i högt tempo
är lojal, hjälpsam och en bra lagspelare
gärna har jobbat inom café, restaurang, service eller butik tidigareDina arbetsuppgifter
kundservice och kassa
tillagning / montering av sallader, wraps, baguetter
barista / kaffe (vi lär dig)
prepp och köksrutiner
leveranser och påfyllning
städ och ordning
bidra till teamkänsla och god energiOm tjänsten
ca 50-80%
främst dagtid vardagar, men kvällar och helger kan förekomma
start snarast / enligt överenskommelse
möjlighet att växa och få mer ansvar på sikt
lön enligt kollektivavtal
Så söker du:
Maila CV + några rader om dig själv till: joysuppsala@gmail.com
Märk ämnesraden: "Nyckelperson Joy's"
Vi intervjuar löpande - vänta inte med att söka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: joysuppsala@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nyckelperson Joys". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Joys Foodbar AB
(org.nr 556976-2585), https://www.joysfoodbar.se
Vaksalagatan 7 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Joys Foodbar Jobbnummer
9851707