Vill du bli en dela av vårt team på något av våra lager? Vänta inte, sök nu

Vill du bli en dela av vårt team på något av våra lager? Välkommen med din ansökan!
Vill du den vi söker? Vi söker nu engagerade och drivna medarbetare för arbete på något av våra lager i Åstorp samt Östra Ljungby. Vi erbjuder en behovsanställning med möjlighet till förlängning.
Hos oss får du chansen att arbeta i en dynamisk lagerverksamhet där kvalitet, effektivitet, samarbete & kund står i fokusPubliceringsdatum2026-03-30Om tjänsten
Vi söker både truckförare & lager/packmedarbetare. Truckkort är ett krav för truckförartjänster, men meriterande även för packarbete. Du blir en del av ett sammansvetsat team på cirka 280 medarbetare totalt på våra lager, där vi tillsmans ansvarar för den dagliga driften. Vi tillhör de främsta aktörerna inom logistik för dagligvaruhandeln och är ett stabilt familjeägt företag med fortsatt stark expansion.
Arbetsuppgifterna består i att:
Godsmottagning, lastning, lossning, orderplock, truckkörning
Inventering och kontrolluppgifter
Displaybyggnad i vårt packeri
Övrigt förekommande arbetsuppgifter inom lager och terminal
Vi söker dig som:
Har en positiv inställning och god arbetsmoral
Arbetar noggrant och effektivt
Trivs i ett högt tempo
Ser fram emot ett fysiskt aktivt arbete.
Är en lagspelare som bidrar till god stämning
Tar ansvar för ditt arbete och din prestationKvalifikationer
Goda kunskaper i svenska både tal & skrift
Meriterande:
Truckkort A & B
B-körkort
Erfarenhet av lagerarbete eller terminal. Skjutstativskörning
Vi erbjuder:
Vidbehovsanställning med möjlighet till förlängning
Arbetstid oftast måndag-fredag 7-16
Kollektivavtal med Transportarbetarförbundet
En arbetsplats med högt tempo, stark laganda och engagerade kollegor
Här möter du kollegor med olika erfarenheter och bakgrunder, och tillsammans skapar vi en arbetsplats där mångfald är en självklar del.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
For mer information och nyheter, följ oss gärna på: Facebook: Linkedin:
Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via vår annons på vår hemsida. Arbetsgivare Frode Laursen AB
(org.nr 556587-7718)
Ji-Te Gatan (visa karta
)
265 38 ÅSTORP Jobbnummer
9825961