Vill du bli en del av vårt logistikteam?
2025-08-29
Vi på Klippan Safety befinner oss i en expansiv fas och söker nu en ny kollega till vår logistikavdelning. En av våra medarbetare har tagit nästa steg inom företaget och fått en ny intern utmaning, vilket öppnar upp möjligheten för dig att kliva in i vårt team. Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Som lagerarbetare hos oss får du en central roll i att säkerställa att våra logistikflöden fungerar smidigt. Du blir en viktig del av ett engagerat team som arbetar tillsammans för att våra kunder ska få sina leveranser i rätt tid och med högsta kvalitet. Här får du en varierad vardag med både truckkörning, orderhantering och kundkontakter - allt i en miljö där lagarbete, noggrannhet och serviceanda står i fokus.
Som lagerarbetare hos oss kommer du att ha varierade uppgifter inom logistikflödet:
Truckkörning (ledstaplare och motviktstruck).
Lastning av lastbilar och containrar.
Orderplock och leveransplanering.
Kundkontakt och transportbokningar.
Hantering av emballage och saldo.
Övriga uppgifter inom logistikavdelningen.
Om dig
Vi söker dig som har:
Truckkort med behörighet för ledstaplare och motviktstruck.
Erfarenhet av truckkörning sedan tidigare.
B-körkort
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
Meriterande:
Erfarenhet av ERP-system, gärna Monitor.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du kvalitetsmedveten, noggrann och serviceinriktad. Du tar ansvar, är flexibel och bidrar till ett gott samarbete i gruppen.Övrig information
Dina arbetstider kommer vara följande:
Måndag-torsdag: 07:00-16:15, Fredag: 07:00-13:15
Arbete kan förekomma till 17:00 någon dag i veckan om lastningarna inte är klara.
Cirka en fredag i månaden kan arbetstiden förlängas till 17:00 beroende på chaufförernas ankomst.
Inledningsvis erbjuder vi en visstidsanställning, men vår tydliga ambition är att tjänsten på sikt ska övergå i en tillsvidareanställning. Vi söker dig som vill växa tillsammans med oss och bidra till vår fortsatta framgång.Så ansöker du
Välkommen att söka tjänsten och bli en del av vårt framgångsrika företag!
Vid intresse, skicka CV och personligt brev till: career@klippan-safety.se
Märk ansökan med "Logistik".
Vi intervjuar löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Klippan Safety AB - Ett säkert och bekvämt val.
Vi är Europas ledande utvecklare och tillverkare av kompletta säng- och förvaringssystem med integrerad lastsäkring för lastbilshytter. Produktionen av inredningssystem för tunga fordon kompletteras med utveckling och produktion av förvaringslösningar, skyddsnät och säkerhetsbälten för lätta nyttofordon, vilket gör Klippan Safety till en självklar global partner för säkerhets- och komfortlösningar.
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
