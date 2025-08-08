Vill du bli en del av vårt glada gäng på Brogyllen i Saluhallen?
2025-08-08
Vill du jobba extra i en härlig miljö mitt i Göteborg?
Brogyllen i Saluhallen söker en glad och serviceinriktad extraarbetare med start i augusti!
Brogyllen är ett anrikt konditori och ett äkta familjeföretag där kärleken till hantverket står i centrum. Nu söker vi dig som vill jobba extra i vår mysiga butik i Saluhallen vid Kungstorget - perfekt för dig som pluggar eller har ett annat deltidsjobb och vill jobba några pass i veckan.
Hos oss får du:
En varm och familjär arbetsmiljö
Härliga kollegor som gillar att ha kul på jobbet
Möta många stammisar som uppskattar både våra bakverk och vår service
Vi söker dig som:
Är positiv, utåtriktad och gillar att ge service med ett leende
Tycker det är kul att prata med människor och skapa god stämning
Trivs när det händer mycket och har lätt för att samarbeta
Kan ta egna initiativ och känner dig trygg med att jobba självständigt
Du kanske pluggar eller har annan sysselsättning - det viktiga är att du är flexibel och kan jobba extra, främst eftermiddagar och helger, med start i augusti.
Praktiskt:
Arbetstider: 08.30-18.30 (du jobbar utifrån schema - mest eftermiddagspass/helger)
Lön enligt avtal
Vill du jobba i en inspirerande miljö med doften av nybakat i luften?
Skicka in din ansökan och bli en del av vårt glada Brogyllen-team!
Vi ser fram emot att höra från dig - varmt välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-30
