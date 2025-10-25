Vill du bli en del av vårt glada gäng på Brogyllen i Saluhallen?
Smulan af Brogyllen AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2025-10-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Smulan af Brogyllen AB i Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en härlig miljö mitt i hjärtat av Göteborg, med doften av nybakat i luften?
Brogyllen i Saluhallen söker nu en glad och serviceinriktad cafébiträde till vårt team!Publiceringsdatum2025-10-25Om företaget
Brogyllen är ett anrikt konditori och familjeföretag där kärleken till hantverket står i centrum. Vi är stolta över våra bakverk, vår tradition och den personliga service som våra gäster uppskattar varje dag.
Vi erbjuder dig
En varm, familjär och inspirerande arbetsmiljö
Härliga kollegor som gillar att ha roligt tillsammans
Många trogna gäster som gör varje dag speciell
Lön enligt avtal
Vi söker dig som
Är positiv, utåtriktad och har ett genuint intresse för service
Tycker om att möta människor och skapa en trivsam stämning
Trivs i ett högt tempo och har lätt för att samarbeta
Tar egna initiativ och känner dig trygg med att arbeta självständigtOm tjänsten
Tjänstgöringsgrad: 32 timmar/vecka
Arbetstider: Varierande morgon-, kvälls- och helgpass
Varannan lördag ingår i schemat
Plats: Brogyllen Saluhallen, Kungstorget, Göteborg
Vill du bli en del av ett härligt gäng och arbeta i en inspirerande miljö mitt i stan?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Brogyllen-familjen!
Varmt välkommen till oss på Brogyllen i Saluhallen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: konditori@brogyllen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Saluhallen". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Smulan af Brogyllen AB
(org.nr 556472-4820)
Kungstorget 15 (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Brogyllen Jobbnummer
9574418