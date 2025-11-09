Vill du bli en del av teamet på NorthCharge?
North Charge AB / Säljarjobb / Haninge Visa alla säljarjobb i Haninge
2025-11-09
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos North Charge AB i Haninge
NorthCharge är en helhetsleverantör av framtidens energilösningar vi hjälper villaägare, bostadsrättsföreningar och företag med kompletta system för elbilsladdning, solenergi och energilagring. Nu söker vi en innesäljare som vill vara med och driva Sveriges grönaste tillväxtresa.
Om rollen
Som innesäljare på NorthCharge får du en nyckelroll i vår expansion.
Du arbetar nära vår försäljningschef, övriga säljare och projektledare för att identifiera områden där vi kan hjälpa fler hushåll och företag att ta steget mot smartare energilösningar. En stor del av arbetet sker på telefon där du informerar, inspirerar och projekterar lösningar inom laddboxar, solpaneler och batterilagring.
Vi tror att du trivs i en roll där du kombinerar teknikintresse, kundkontakt och affärsdriv. Arbetstiderna är mellan 08:00-17:00, men ibland krävs kvällar eller möta kunder när de är hemma.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Identifiera prioriterade områden tillsammans med försäljningschef/avdelningschef
Ringa varma leads samt viss dörrknackning i villaområden och presentera NorthCharge samt våra energilösningar
Projektera och offerera kompletta anläggningar
Följa upp resultat och bidra till utvecklingen
Vi söker dig som
Är driven, social och tävlingsinriktad
Har ett professionellt och förtroendeingivande bemötande
Har goda datorkunskaper och uttrycker dig väl i både svenska och engelska
Meriterande om du har erfarenhet från solenergi, elbilsladdning eller energilagring samt telefonförsäljning.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Uppstart enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
E-post: Jobb@northcharge.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare North Charge AB
(org.nr 559525-7592)
Handen Terminalen 5 (visa karta
)
136 40 HANDEN Jobbnummer
9595661