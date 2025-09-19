Vill du bli en del av Swedavias berömda snöröjningsteam i vinter?
2025-09-19
Vill du ha ett viktigt och roligt jobb i flygplatsmiljö vintersäsongen 2025/2026?
Stockholm Arlanda Airport har god beredskap för snö och är en av de bästa flygplatserna i världen på att röja snö! Inför kommande vintersäsong söker vi nu drifttekniker som tillsammans med vår ordinarie personal kommer att arbeta för att flygplan ska kunna starta, landa och taxa på ett säkert sätt på vår flygplats.
Du får omväxlande och roligt arbete där du under vinterhalvåret tillsammans med dina kollegor spelar en viktig roll för hur vår flygplats uppfattas av våra kunder och resenärer. På våra flygplatser möter vi hela världen. Vad innebär rollen? Som drifttekniker under vintersäsongen arbetar du med snöröjning och underhåll av landningsbanor, taxibanor och flygplansuppställningar. När det inte snöar varierar arbetsuppgifterna och kan bland annat inkludera renhållning och tekniskt underhåll av flygplatsens ytor och utrustning samt stöttning av andra avdelningar på flygplatsen. Eftersom flygplatsen är öppen dygnet runt innebär det arbetstid under dagar, nätter och helger. Ungefär 50 procent av arbetstiden kommer vara förlagd nattetid. Tjänsten är en säsongsanställning. Vem är du? Vi söker dig som:
Har körkort med C-behörighet eller god körvana av större fordon som t.ex. lastmaskin, grävmaskin, lantbruksmaskin eller flygplatsfordon
Mycket god kunskap i svenska och engelska i tal och skrift
Trivs med både teamarbete och självständiga uppgifter
Är flexibel, ansvarstagande och gillar att arbeta utomhus i varierande väder
Vad erbjuder vi dig? Hos oss får du ett spännande och omväxlande säsongsjobb där du gör verklig skillnad. Du får arbeta på en unik arbetsplats där världen möts varje dag, med en atmosfär som få andra arbetsplatser kan erbjuda.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jenny Krona, jenny.krona@swedavia.se
010-109 1431
Sista ansökningsdag är 12 oktober, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), http://swedavia.se Jobbnummer
9517676