Vill du bli en del av Svensk Affärsinformations studentpool?
Är du student och söker efter ett meriterande extrajobb vid sidan av studierna? Ta chansen och bli del av vår studentpool hos Svensk Affärsinformation som informationssamlare! Här får du möjligheten att skaffa värdefull erfarenhet under studietiden. Läs mer om tjänsten och ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Svensk Affärsinformation erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att arbeta i en nationell, tajt organisation med kompetenta kollegor och spännande arbetsuppgifter. Här arbetar du med moderna och intressanta verktyg och får värdefull kunskap inom datahantering samt erfarenhet av att jobba med affärssystem och affärsinformation. De erbjuder en utvecklande arbetsmiljö med flexibla arbetstider vilket är perfekt för dig som studerar.
Vi söker nu, för Svensk Affärsinformations räkning, en driven och noggrann student till vår studentpool, som arbetar med affärsinformation och kvalitetssäkring av data. Du blir en del av ett mindre team där du, tillsammans med andra studenter, stöttar verksamheten i uppgifter som datainsamling, research och analysarbete.
Uppdraget inleds med en gedigen introduktion och upplärning, som sedan fortsätter löpande under terminerna. Vi söker dig som vill kombinera dina studier med ett långsiktigt och meriterande extrajobb inom ett växande informationsföretag.
Du erbjuds
• Ett mycket meriterande extrajobb vid sidan av dina studier
• Ett flexibelt arbete som ger möjlighet att arbeta hemifrån
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
• Researcha affärsinformation
• Ha kontinuerlig kontakt med myndigheter
• Samla in både offentlig och privat data för analys
• Dokumentera och kvalitetssäkra information
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en eftergymnasial utbildning.
• Har lätt att följa och läsa instruktioner.
• Har en egen dator för arbete hemifrån.
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
• Goda kunskaper i Excel och Google Drive
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
