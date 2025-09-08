Vill du bli en del av oss? Trevligt gäng som serverar surdegspizzor
2025-09-08
Piazzarella på Lindholmshamnen söker serveringspersonal!
Vi söker dig som är glad, serviceinriktad och gillar att arbeta med människor. Dina arbetsuppgifter blir att ta emot beställningar, hantera betalningar, servera mat/dryck och bidra till en trevlig miljö för våra gäster.
Erfarenhet är ett plus men inget krav - rätt inställning är viktigast!
Arbetstid: vardagar & helger, enligt överenskommelse.
Piazzarella, Lindholmshamnen, Göteborg
Ansökan: Info@piazzarella.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: Hej@piazzarella.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piazzarella HB
Lindholmshamnen 30 (visa karta
)
417 56 GÖTEBORG Jobbnummer
