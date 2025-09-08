Vill du bli en del av oss? Trevligt gäng som serverar surdegspizzor

Piazzarella HB / Servitörsjobb / Göteborg
2025-09-08


Piazzarella på Lindholmshamnen söker serveringspersonal!

Vi söker dig som är glad, serviceinriktad och gillar att arbeta med människor. Dina arbetsuppgifter blir att ta emot beställningar, hantera betalningar, servera mat/dryck och bidra till en trevlig miljö för våra gäster.

Erfarenhet är ett plus men inget krav - rätt inställning är viktigast!
Arbetstid: vardagar & helger, enligt överenskommelse.

Piazzarella, Lindholmshamnen, Göteborg
Ansökan: Info@piazzarella.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: Hej@piazzarella.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Piazzarella HB
Lindholmshamnen 30 (visa karta)
417 56  GÖTEBORG

Jobbnummer
9498537

