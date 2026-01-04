Vill du bli en del av ett glatt och engagerat städteam?
Vänersborgs Städ Sc Limited Uk Filial / Städarjobb / Vänersborg
2026-01-04
Visa alla jobb hos Vänersborgs Städ Sc Limited Uk Filial i Vänersborg
Jobba med oss på Vänersborg Städ SC AB!
Timanställning med chans till fast tjänst
Älskar du ordning och reda? Vill du jobba i ett härligt team och utvecklas i ditt jobb? Då vill vi höra från dig!
Vad vi erbjuder:
Timanställning - möjlighet till fast tjänst
Handledning och stöd - vi hjälper dig komma igång
Trevlig, positiv arbetsmiljö
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Vill jobba med städning i Västra Götaland
Alla är välkomna - erfarenhet är ett plus men inget krav
Så ansöker du:
Skicka CV och personligt brev till: vanersborgstad@gmail.com
Ansök redan idag - vi tar emot ansökningar löpande!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: vanersborgstad@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare25". Arbetsgivare Vänersborgs Städ Sc Limited Uk Filial
Agnesborgsvägen 26 Lgh 1001
462 40 VÄNERSBORG
VD/Rekryterare
Sanel Catovic sanrlcatovic5@gmail.com 0734448739 Jobbnummer
9668383