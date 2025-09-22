Vill du bli egen företagare och driva butik? Pressbyrån, Svava Gallerian i
Varför Pressbyrån?
Drömmer du om att göra vardagen roligare för människor och samhället lite bättre? Varje dag i över ett sekel har Pressbyrån funnits vid svenska folkets sida och gett service för människor på väg. Idag är vi Sveriges mest omtyckta servicehandel och har runt 300 butiker över hela Sverige. Pressbyrån engagerar sig dessutom i en rad sociala frågor. Vi samlar in pengar till välgörenhet, står upp för hbtq-rörelsens rättigheter, stödjer fri press och driver projekt för att få fler barn och ungdomar att läsa.
Alla Pressbyråns butiker ägs av Reitan Convenience i Sverige och drivs av egenföretagare, så kallade franchisetagare. Franchisetagaren driver sin egen butik enligt ett koncept som bygger på ett nära samarbete med oss. Tillsammans bygger vi drömmar.
Rollen som franchisetagare hos Pressbyrån
Som franchisetagare driver du din egen butik enligt ett koncept som bygger på ett nära samarbete med oss. Vi hjälper vi dig att komma i gång ordentligt och ger dig det stöd du behöver längs vägen. Tillsammans hjälps vi åt att göra verklighet av din dröm om att starta och driva en egen butik.
Du driver din butik som ett eget aktiebolag och har friheten att driva och utveckla den med fokus på hög service till kunderna. Vi på Reitan Convenience i Sverige står för bokföring, löneadministration, utbildningar, sortiment, inredning och rikstäckande marknadsföring. Du får stöd och råd från oss, och får även kontakt med andra franchisetagare inom Pressbyrån så att ni kan stötta varandra och utbyta erfarenheter.
Dina erfarenheter
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom handel, ekonomi eller administration. Du behöver också ha grundläggande datakunskaper. Du är en duktig säljare som ger god och omtänksam service mot kunderna och motivation till din personal.
Läs mer om oss på pressbyran.se. Där finns även mer information om hur det är att vara franchisetagare hos oss.
Varmt välkommen - tillsammans bygger vi drömmar!
För kandidater som går vidare i vår rekryteringsprocess gör vi en bakgrundskontroll. Detta för att bekräfta information som framgår i ansökan och vid intervju. Bakgrundskontrollen genomförs efter samtycke av kandidat.
Om Pressbyrån
Pressbyrån är Sveriges mest nytänkande och tillgängliga kiosk. Visste du till exempel att Pressbyrån ligger bakom både Sveriges första pinnglass och det svenska inrikesflyget? Vi är Sveriges största conveniencekedja med runt 300 butiker över hela Sverige.
Våra butiker ägs av Reitan Convenience i Sverige och drivs av egenföretagare enligt vårt franchisingskoncept.
Reitan Convenience i Sverige
Reitan Convencience Sverige äger Pressbyrån, 7-Eleven och PBX. Bolaget är en del av Reitan Convenience som driver 2 000 conveniencebutiker i sju olika länder i Norden och Baltikum.
