Vill du bli drifttekniker inom värme till ledande energibolag? Se hit!
Professionals Nord Stockholm AB / Driftmaskinistjobb / Haninge Visa alla driftmaskinistjobb i Haninge
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På Vattenfall har de beslutat för att bygga en framtid där alla kan välja fossilfria sätt att transportera, producera och leva. Vill du följa med de på resan mot en fossilfri framtid? Nu söker Vattenfall Värme en ny talang som vill vara med och påverka morgondagens klimatsmarta samhälle och hjälpa våra kunder att styra om mot ett fossilfritt liv.
I Sverige levererar Vattenfall Värme fjärrvärme, fjärrkyla och ånga till industrier, fastighetsägare och bostadskunder i femton kommuner. De levererar hållbar uppvärmning till cirka 200 000 svenska hushåll samt värme, kyla och ånga till industrikunder. De arbetar aktivt enligt en tydlig plan för att minska fossila utsläpp i våra städer, med målet att nå nettonollutsläpp år 2040. Deras huvudprodukt fjärrvärme spelar en viktig roll i energiomställningen och det nya cirkulära samhället är de och vi extra stolta över.
Är du nyexaminerad ingenjör och vill starta din karriär hos Vattenfall, en av Sveriges ledande aktörer inom energi och hållbar samhällsutveckling? Här får du möjligheten att utvecklas i en praktisk och tekniskt avancerad skiftgående roll där du arbetar nära erfarna kollegor och komplexa processer i en verksamhet som är igång dygnet runt. Nu söker vi dig som vill ta första steget in i energibranschen och utvecklas långsiktigt inom drift och process hos Vattenfall. Sök redan idag!
Information om företaget
Vattenfall är en ledande aktör inom energibranschen och arbetar aktivt med hållbara lösningar för framtidens samhälle. Vattenfall spelar en viktig roll i energiomställningen och ansvarar för drift och utveckling av avancerade produktionsanläggningar. Här blir du en del av en teknisk miljö där säkerhet, samarbete och kompetensutveckling står i fokus. Teamet på Vattenfall består av engagerade kollegor med hög teknisk kompetens som gärna delar med sig av sin kunskap.
Du erbjuds bland annat
En bred och varierad roll hos Vattenfall där du arbetar nära hela anläggningen – här blir du inte låst till en specifik del av processen.
Möjligheten att snabbt få stort ansvar och vara med och köra Vattenfalls anläggning tidigare än på större produktionsanläggningar.
Ett tekniskt utvecklande arbete där du får arbeta både praktiskt och processnära, inklusive arbete med styrsystem.
En arbetsplats med hög kompetens, stark teamkänsla och stora möjligheter att utvecklas långsiktigt inom Vattenfall och energiindustrin.
Om rollen
Professionals Nord söker i samarbete med Vattenfall en drifttekniker inom värme. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Vattenfall under 6 månader. Intentionen är att du därefter blir direktanställd av Vattenfall, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Vattenfalls önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till linnea.grass@pn.se
(mailto:linnea.grass@pn.se
).Publiceringsdatum2026-06-14Dina arbetsuppgifter
I rollen som drifttekniker på Vattenfall arbetar du tillsammans med teamet för att säkerställa att anläggningen drivs säkert och effektivt. Du får successivt lära dig hela processen och arbetar nära den dagliga driften av Vattenfalls anläggning. Rollen är praktisk och hands-on där du kombinerar övervakning från kontrollrum med arbete ute i anläggningen, exempelvis felsökning, justering av ventiler, arbete med pumpar och enklare arbete i styrsystem.
Du arbetar skift tillsammans med teamet för att hålla igång driften i en verksamhet som pågår dygnet runt. Exempel på arbetsuppgifter:
Drift och övervakning av Vattenfalls anläggning och processer
Operatörsunderhåll och tillsyn
Felsökning och processoptimering
Medverkan vid avställning och återstart av anläggning
Dokumentation och uppföljning av driftstatus
Arbete nära erfarna drifttekniker och processingenjörer inom Vattenfall
Vi söker dig som
Har en ingenjörsutbildning inom exempelvis energiteknik, energisystem, kemiteknik, processteknik eller liknande
Har ett stort tekniskt intresse och vill utvecklas praktiskt inom processindustrin och energibranschen
Talar och skriver flytande på svenska och engelska
Har B-körkort
Det är meriterande om du redan har erfarenhet från processindustri, kraftvärme, energibranschen eller liknande tekniska verksamheter. Har du även heta arbeten, traverskort eller ESA ser vi positivt på det.Dina personliga egenskaper
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen på Vattenfall. Du är en lugn och ansvarstagande person som gillar att förstå hur teknik och processer hänger ihop. Du tar egna initiativ, är nyfiken och vill lära dig nya saker samtidigt som du har förmågan att arbeta metodiskt även i situationer där tempot varierar.
Vidare är du kommunikativ och trivs med att samarbeta nära dina kollegor. Du uppskattar att arbeta i team och bidrar till en säker och positiv arbetsmiljö.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Söder om Stockholm
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Linnéa Grass, linnea.grass@pn.se
(mailto:linnea.grass@pn.se
)
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Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665), https://www.vattenfall.se/foretag/varme-kyla/om-oss/
136 37 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vattenfall AB Kontakt
Konsultchef
Linnéa Grass linnea.grass@pn.se +46768081311 Jobbnummer
9962575