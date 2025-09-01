Vill du bli bussförare? Sök vår betalda bussförarutbildning!
2025-09-01
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gamla Uppsala Buss AB i Uppsala
Vi söker dig som vill bli bussförare!
Gå vår betalda utbildning för att bli bussförare och få en tillsvidareanställning!
Som bussförare i stadstrafiken får du träffa hundratals människor varje dag och bidra till att vara en viktig del av deras vardag. Samtidigt får du en chans att upptäcka nya delar av Uppsala du kanske inte kände till tidigare.
Yrket passar dig som är serviceinriktad, noggrann och som trivs med att arbeta självständigt, men samtidigt ha många kollegor i en mångkulturell miljö. Som bussförare arbetar du individuellt bakom ratten, men du är aldrig ensam - hjälp och stöd finns alltid nära till hands både från kollegor och ledning.
Vi erbjuder 16 veckor betald D-körkortsutbildning, yrkeskompetensbevis samt tillsvidareanställning på heltid som bussförare hos Gamla Uppsala Buss efter genomförd och godkänd utbildning. Du har som anställd 30 dagar semester per år. Vi har även ett gynnsamt friskvårdsbidrag, ett gym tillgängligt för alla våra medarbetare, en hälsopedagog, företagshälsovård och toppmoderna, ergonomiska bussar.
På Gamla Uppsala Buss blir du en del av en stark gemenskap inom branschen där vi bryr oss om varandra. Vi anordnar regelbundet roliga aktiviteter som stärker vi-känslan bland kollegorna. Vi vill att du ska må bra och känna trygghet hos oss!
Är du nyfiken på vad det innebär att köra buss?
Den Lördag 20 september kommer vi hålla en "prova på"-dag ute på vår depå där du kommer ha möjlighet att dels få testköra buss, dels ställa alla dina frågor om utbildningen och hur det är att jobba som bussförare.
Du anmäler dig på nedan länk:https://forms.office.com/e/69xtTD6yhe
Du kan även se nedan klipp på en av våra medarbetare som berättar om jobbet som bussförare:https://youtu.be/KEJ09Lgh73o?si=P7jY8IuJHXn35FKQ
Arbetstider som bussförare
Obekväma arbetstider förekommer då Gamla Uppsala Buss kör trafik dygnet runt och på årets alla dagar. Det finns en stor variation i arbetstiderna och i schemat. Vårt behov av förare är störst då det är rusningstrafik, antingen på tidig morgon eller eftermiddag/kväll.
Vem söker vi?
För att du ska ha en chans att bli antagen på vår bussförarutbildning behöver du uppfylla dessa krav:
• Du ska ha uppnått ålder för att övningsköra med buss när kursen startar.
• Du ska ha haft ett svenskt B-körkort i minst två år.
• Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Du bor inom pendlingsavstånd (inom 5 mil) från Uppsala.
• Du har god datorvana och är bekväm med smartphone och teknisk utrustning.
• Du kan arbeta arbetstider som ligger utanför "vanliga" kontorstider.
Utöver kraven är det även meriterande om:
• Du har erfarenhet av yrke inom service och har tidigare jobbat med människor.
• Du har erfarenhet av yrke inom transportbranschen.
• Du har god körvana.
• Du har god studievana.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tittar, förutom på kör och trafikkunskaper, även på servicemedvetenhet, stresstålighet och ansvarskänsla hos personen när vi anställer ny personal. Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och som trivs i ett självständigt och socialt yrke. För att klara utbildningen och sedan yrket ställer vi krav på att du kan uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift.
I och med att Gamla Uppsala Buss bekostar utbildningen till bussförare, samt erbjuder lön under utbildningen, så förbinder du dig vid anställning att arbeta minst ett år för företaget.
Ansök nu! Kursstart planerad till 18 januari 2026.
Urval sker löpande, sök senast den 30 september 2025.
Rekryteringsprocessen:
Går du vidare i processen kommer du få en inbjudan att göra urvalstester 8 eller 11 oktober som ett första steg. Går du vidare därefter kommer du bli inbjuden till intervju & testkörning med bil. Detta kommer ske 18 eller 21 oktober. Som ett avslutande steg kontaktar vi dina referenser.
Alla våra medarbetare genomför även ett alkohol- & drogtest innan de börjar.
Har du frågor angående utbildningen så är du välkommen att kontakta:
HR på Gamla Uppsala Buss, hr@gub.se
, 018-444 58 90
Utbildningschef på Gamla Uppsala Buss, 018-444 58 24
Kommunal 018-444 58 26
Publiceringsdatum2025-09-01Om företaget
Gamla Uppsala Buss (GUB) är ett av Sveriges största offentligt ägda bussföretag och ägs idag av Region Uppsala. Företaget är miljöcertifierat enligt ISO14001:2015.
Vår huvudverksamhet är att, på uppdrag av Region Uppsala, utföra stadsbusstrafiken i Uppsala. Andra delar i verksamheten är sjukresetrafik med specialfordon, bokbusstrafik samt uthyrning av mobila förskolebussar. Företaget har idag närmare 600 medarbetare.
För oss är en jämn ålders- och könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald viktigt. Vi jobbar aktivt med att öka antalet kvinnor inom bussföraryrket och är stolta över vår mångkulturella arbetsstyrka med anställda från över 40 nationaliteter. Ersättning
