Vill du bli brandman hos oss i SÖRF?
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund-Sörf / Brandmansjobb / Ystad Visa alla brandmansjobb i Ystad
2025-08-11
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund-Sörf i Ystad
, Tomelilla
, Simrishamn
eller i hela Sverige
SÖRF söker Brandman heltid
Förbundet
Hos oss i SÖRF finns det goda möjligheter att arbeta brett och vara med och skapa utveckling för att möta framtiden tillsammans. Vi har en organisation där alla anställda kan delta på olika sätt för att gemensamt driva verksamheten framåt med nära koppling mellan våra yrkesgrupper. Organisationen anpassar sig inför framtiden genom att skapa och bibehålla möjlighet till en platt organisation där vi fördelar ansvar och arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov och intresse hos individen. SÖRF ser framför sig en brandman som kan och vill arbeta med många olika arbetsuppgifter och även variera dessa genom karriären
Tjänsten
SÖRF behöver stärka upp bemanningen i Ystad med brandmanstjänst i heltidsstyrkan.
Brandman heltid arbetar idag med fem skift som roterar med delade dygn och dygnstjänstgöring på helgen. Tjänsten innebär primärt en fördelning på 80% operativ tjänstgöring och 20% verksamhetstid. Detta innebär ett veckotidsmått på 42h/vecka med tjänstgöring dygnets alla timmar, i enlighet med bilaga R.
Då en brandman i SÖRF arbetar inom ett brett spektrum av arbetsuppgifter ser vi gärna sökande med erfarenhet av utbildning, projektarbete samt även andra aktuella kompetenser inom grundläggande arbetsområde för räddningstjänsten.
Vi värdesätter individen och strävar efter att skapa god social arbetsmiljö, därför är personliga egenskaper viktiga för oss.
Kvalifikationer
• Godkänd utbildning brandman heltid
• Godkänd utbildning SMO (skydd mot olyckor)
• Utbildning brandman deltid (RIB) med flerårig erfarenhet
• Annan räddningsutbildning som arbetsgivaren finner likvärdig
• God förståelse för räddningstjänstverksamhet
• Tillsyn/Förebyggande A är meriterande
• Erfarenhet av projekt/arbetsgruppstyrning är meriterande
• B körkort är krav, C-kort meriterande
Arbetsuppgifterna kan omfatta men är inte begränsade till:
• Operativ tjänstgöring i skiftlag
• Ansvar för förmågeutveckling inom sakområde alternativt delområde
• Stöd till utbildning och övningsverksamheten
• Förebyggande och myndighetsutövning
Tillträde och omfattning
Tillträde efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Tjänsten är tillsvidare på 100%, provanställning kan bli aktuellt beroende på tidigare erfarenhet och kompetens.
Tjänsten kan bli aktuell för säkerhetsprövning vilket du som ansökande behöver ställa dig till förfogande för
Lön/Avtal
• Individuell lönesättning tillämpas
• AB samt bilaga R gäller för tjänsten
• Lokala avtal kan vara aktuellt
Upplysningar
Mikael Jönsson, Operativ chef 010-110 25 16Micael.jonsson@sorf.se
Facklig företrädare
Kommunal, Jessica Fridlund 010-1102518Jessica.fridlund@sorf.se
BRF, Magnus Krantz 08-722 34 86Magnus.krantz@brandfacket.sePubliceringsdatum2025-08-11Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Välkommen med din ansökan till raddningstjansten.sorf@sorf.se
CV samt personligt brev och aktuella certifikat/examensbevis.
Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Inplanerade intervju/testdagar är vecka 41 (6/10, 8/10, 9/10)
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Metallgatan 2
271 39 Ystad
Telefonnummer: 010-110 25 00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: raddningstjansten.sorf@sorf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Brandman SÖRF 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund-Sörf
(org.nr 222000-1149), https://sorf.se/sorf
Metallgatan 2 (visa karta
)
271 39 YSTAD Arbetsplats
Brandstation Jobbnummer
9452853