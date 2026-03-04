Vill du bli assistent till en glad och social tjej?
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Hos NÄRA har vi arbetat med personlig assistans sedan 1995. Vi vill att våra kunder ska uppleva kvalité i sin assistans. Kvalité är inte lika för alla - vi uppskattar olika saker, har olika drömmar och framför allt sätt att vilja leva våra liv på. Personlig assistans hos NÄRA utförs därför med respekt för individens självbestämmande.
Vem är jag?
Hej!
Jag är en social och glad tjej på 30 år boendes i Skärholmen och söker just nu en kvinnlig assistent för ett vikariat på deltid omkring 50% och möjlighet att arbeta extra utöver detta enligt överenskommelse på längre pass samt dygnspass.
Då det finns både hund och häst i familjen är det önskvärt att du inte är allergisk eller rädd för pälsdjur.
Jag har ett rörelsehinder och sitter i rullstol samt så har jag även en grav hjärnsynskada (CVI).
Vem är du?
Som min assistent hjälper du mig i min vardag med allt från personlig hygien till att göra mig festfin. Eftersom vi kommer att jobba väldigt nära varandra och du blir en stor del av min vardag så är det väldigt viktigt för mig att vi har en öppen och nära relation där vi, från båda håll, kan samtala om allt möjligt. På grund av detta är det för mig viktigt att du som söker är en kvinna mellan 25 och 40 år.
Jag vill att vi ska ha kul tillsammans och att du är glad, social och lösningsorienterad. Eftersom jag behöver dig för att leva min vardag som vilken annan person som helst är det viktigt att du är flexibel.
Att du delar min grundvärdering om allas lika värde är av stor vikt då jag har många typer av människor i mitt nätverk.
Dina arbetsuppgifter varierar från dag till dag beroende på mina aktiviteter, min lust och mitt humör. Ibland är dagarna fartfyllda och välplanerade och ibland vill jag bara slappa hemma framför en film.
KRAV:
På grund av min funktionsvariation är det ett krav att du är flytande i svenska i både tal och skrift
Vad är det för tjänst?
Deltid omkring 50% och möjlighet att arbeta extra utöver detta enligt överenskommelse. Arbetet gäller vanligen längre pass eller dygnspass mellan tiderna:
Kl. 10-19
Kl. 11-11
Jag ser fram emot att höra ifrån dig! Så ansöker du
