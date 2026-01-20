Vill du bli Andénska gymnasiets första administratör?
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Andénska gymnasiet är en ny gymnasieskola i Mölndals stad med fokus på internationella affärer och relationer. Skolan präglas av framtidstro, utveckling och ett starkt engagemang för både elever och medarbetare. Här arbetar vi tillsammans för att skapa en professionell, trygg och inspirerande lärmiljö där varje individ får möjlighet att växa.
Skolan erbjuder samhällsvetenskaps- och ekonomiprogrammet med en tydlig profil inom internationella affärer, relationer och projektledning. Undervisningen och skolans arbetssätt har en nära koppling till omvärlden genom samarbeten med näringsliv och externa aktörer. Våra ledord - Lär. Väx. Lyckas. - genomsyrar hela verksamheten och beskriver vår ambition att skapa en skola där både elever och medarbetare utvecklas och når sina mål.
Nu söker vi en administratör/elevvärd som vill vara en viktig del i skolans fortsatta uppbyggnad och utveckling.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Som administratör/elevvärd på Andénska gymnasiet har du en central och betydelsefull roll i skolans vardag. Du är en viktig länk mellan elever, personal och skolledning och bidrar till att skapa struktur, god service och ett välkomnande bemötande i hela verksamheten.
I rollen ansvarar du för skolans elevadministration och arbetar i digitala system, främst Edlevo och Skola24. Arbetet omfattar bland annat administration av klasser och grupper, studieplaner, betyg samt hantering av nya elever och elever som avslutar sin utbildning. Du ansvarar också för rapportering till externa myndigheter såsom INDRA/ELIN, SCB och CSN, inklusive frånvarorapportering.
En viktig del av uppdraget är schemaläggning, fakturahantering, beställningar samt expeditions- och arkivarbete. Du ger administrativt stöd till rektor och samarbetar nära skolans administrativa funktioner för att utveckla och förbättra administrativa processer.
Som elevvärd har du ett tydligt service- och elevfokus. Du bidrar till en trygg och fungerande skolmiljö genom att finnas tillgänglig för elever i deras vardag och hantera praktiska frågor som uppstår i verksamheten. Rollen innebär även att du, tillsammans med kollegor, tar ansvar för övriga praktiska och administrativa uppgifter som krävs i en skola i utveckling.
Tjänsten är en semestertjänst, tillsvidare på 75% vid start, med möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad i takt med att verksamheten växer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Högskole- eller universitetsutbildning inom relevant område, alternativt yrkesutbildning inom administration
* Erfarenhet av att arbeta i olika digitala system
* Erfarenhet av fakturahantering
* Erfarenhet av schemaläggning inom skola
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en person som arbetar strukturerat och metodiskt, även när tempot är högt. Du är serviceinriktad och har ett professionellt och positivt bemötande gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har lätt för att skapa goda relationer, samarbetar gärna med andra och tar ett självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
